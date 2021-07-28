Роскомнадзор хочет отозвать лицензию у красноярского «8 канала»

Два года назад надзорное ведомство уже приостанавливало действие разрешения на телевещание канала за допущенные нарушения, которые до сих пор не устранены.

У «ТК 8 Канал» (8 канал, Красноярск) могут отозвать лицензию на телевизионное вещание. С подобным заявлением в Арбитражный суд Красноярского края обратился Роскомнадзор.

Причиной стали нарушения «программной направленности», которые ведомство усмотрела в деятельности канала (какие именно, неизвестно — текст заявления на сайте суда еще не опубликован), а также то, что компания несвоевременно передает образцы своих программ на госхранение.

Все это было выявлено еще несколько лет назад. После этого канал получил предписание об устранении нарушений, но не исполнил его. В итоге действие лицензии приостановили с 25 июня 2019 года по 20 сентября 2019-го.

В связи с тем, что до настоящего времени нарушения, послужившие основанием для выдачи предписания и издания приказа Роскомнадзора, ответчиком не устранены, истец просит суд аннулировать лицензию ООО „ТК 8 канал“ на осуществление телевизионного вещания телеканала ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНОЯРСК», — говорят в суде.

К производству исковое заявление пока не принято. Произойдет ли это, выяснится в ближайшие пять дней.