Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.07
73,84
86,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Роскомнадзор хочет отозвать лицензию у красноярского «8 канала»

Роскомнадзор хочет отозвать лицензию у красноярского «8 канала»
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Два года назад надзорное ведомство уже приостанавливало действие разрешения на телевещание канала за допущенные нарушения, которые до сих пор не устранены.

#НОВОСТИ
У «ТК 8 Канал» (8 канал, Красноярск) могут отозвать лицензию на телевизионное вещание. С подобным заявлением в Арбитражный суд Красноярского края обратился Роскомнадзор.
Причиной стали нарушения «программной направленности», которые ведомство усмотрела в деятельности канала (какие именно, неизвестно — текст заявления на сайте суда еще не опубликован), а также то, что компания несвоевременно передает образцы своих программ на госхранение.
 
Все это было выявлено еще несколько лет назад. После этого канал получил предписание об устранении нарушений, но не исполнил его. В итоге действие лицензии приостановили с 25 июня 2019 года по 20 сентября 2019-го.
В связи с тем, что до настоящего времени нарушения, послужившие основанием для выдачи предписания и издания приказа Роскомнадзора, ответчиком не устранены, истец просит суд аннулировать лицензию ООО „ТК 8 канал“ на осуществление телевизионного вещания телеканала ВОСЬМОЙ КАНАЛ КРАСНОЯРСК», — говорят в суде.
К производству исковое заявление пока не принято. Произойдет ли это, выяснится в ближайшие пять дней.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Трижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDISТрижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDIS
  • Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебельКрасноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель
  • «Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин
  • «Краском» заподозрили в необоснованном обогащении«Краском» заподозрили в необоснованном обогащении
  • Конкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатовКонкурентов все больше: в Красноярск зашла новая компания по аренде электросамокатов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.