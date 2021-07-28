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На Площади Мира появится судно времен Андрея Дубенского

На Площади Мира появится судно времен Андрея Дубенского
Иллюстрация: ГУФСИН Красноярск

На Площади Мира появится новый арт-объект. Это будет дизайнерское сооружение из металла и дерева, олицетворяющее деревянный каркас корпуса судна. Его изготовят осужденные ИК-27 краевого ГУФСИН.

#НОВОСТИ

Концепция художественного образа объекта основана на использовании силуэта струги — парусно-гребного судна. Весной 1628 года отряд Дубенского на данном типе корабля вышел из Енисейска для основания Красноярского острога, который располагался на месте ныне существующей площади Мира», — рассказали в ГУФСИН.

При производстве объекта будут использовать новейшие технологии. Сооружение изготовят с учетом современных требований дизайна и экологической безопасности.

На создание «корабля» уйдет 4 млн руб. Их выделил МАУ «Красгорпарк».

Сейчас сотрудничество налажено с несколькими муниципальными и коммерческими организациями г. Красноярска и Красноярского края. Мы постоянно ведем поиск заказчиков, чтобы создать дополнительные рабочие места для трудоустройства осужденных, — рассказал врио заместителя начальника ГУФСИН России по Красноярскому краю подполковник внутренней службы Денис Гевель.

Планируется, что на подиуме будут проводить ярмарки и развлекательные мероприятия. Кроме того, это место станет зоной проката спортивного оборудования.

В ночное время все зоны павильона будут освещаться декоративной подсветкой.

 

Автор: Юлия Тарабан
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