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Gulliver: в школу — «на стиле»

Gulliver: в школу — «на стиле»
Иллюстрация: Gulliver

Август — месяц подготовки детей к школе. В том числе школьнику необходимо подобрать удобный, функциональный, но в то же время стильный «деловой» гардероб.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

При поверхностном разнообразии предложений выбрать качественную и стильную одежду для школы непросто. Особенно если вы хотите, чтобы у ребенка с детских лет формировалось понимание делового стиля, но при этом ему было удобно, легко и нескучно в школьной одежде.

На помощь приходит Gulliver. Это известный бренд детской одежды, который уже более 20 лет представлен на рынке и зарекомендовал себя как в России, так и за рубежом. Уникальный дизайн, качество коллекций Gulliver, безупречный стиль и соответствие модным трендам — вот основные отличительные особенности, благодаря которым бренд Gulliver покорил сердца юных модников и их родителей.

Создатели школьной деловой коллекции — 2021 бренда Gulliver уверены: форма — важная составляющая школьной жизни. От того, какой она будет: скучной или интересной, удобной или нет, модной или устаревшей, стильной или лишенной этого важного качества, — зависит не только внешний вид ребенка, но и его здоровье, настроение, мироощущение, отношение к нему окружающих.

Коллекция школьной формы Gulliver создана для того, чтобы ребенок чувствовал себя уверенно и комфортно. Более того, она полностью соответствует требованиям учебных заведений. Цветовая гамма, большой ассортимент, функциональность каждой модели позволяют выбрать ребенку несколько комплектов и на каждый день, и для торжественных случаев.

В 2021 году коллекция Gulliver представлена по новому принципу, основанному на требованиях учебных заведений, создании практичного и функционального гардероба ребенка, предпочтениях детей разного школьного возраста.

Коллекция разделена на три направления. Это базовый ассортимент (размерный ряд — 122–170 см). Это классические школьные комплекты, в том числе форма для физкультуры, в синем, сером и черном цветах. Далее линейка Casual (размерный ряд — 140–170 см) для школьников средней и старшей школы, которые хотят выразить посредством одежды свою индивидуальность. Основные цвета — синий и черный. И наконец, нарядный ассортимент. Это направление предназначено для девочек. В него входит все, что так любят ученицы младшей школы: нарядные блузки с рюшами, оборками, сарафаны с кружевом, платья и т. п.

Преимущества школьной коллекции Gulliver — широта ассортимента, разнообразие моделей, полифункциональность, комфорт и стиль. В магазинах бренда представлен широкий размерный ряд — рост от 122 см до 170 см. Коллекции наполнены максимально востребованным ассортиментом, необходимым для комфортной жизни школьника (изделия из текстиля, кроенного и вязаного трикотажа).

У модников есть возможность подобрать модели, которые комплектуются и сочетаются между собой, тем самым обеспечив школьный гардероб на все случаи и сезоны. Функциональные детали позволяют подобрать модели на детей разной комплекции. Брюки и юбки с регулировкой полноты и длины (очень удобная система «рельсы»). У жилетов по спинке предусмотрена резинка-сборка. Модели платьев и сарафанов свободного кроя позволяют девочке носить их длительное время. Все пиджаки и брюки продаются по отдельности, что дает возможность подобрать подходящий по размеру верх и низ, который идеально сядет на ребенка. Также в коллекции представлены модели верхней одежды.

Школьная одежда не та статья семейного бюджета, на которой стоит экономить. Ведь в ней ребенок проводит большую часть времени. Учится, двигается, общается. Ему должно быть удобно и приятно носить «деловую одежду». При этом экономить все-таки можно при коллективных заказах. В этом случае предусмотрена система скидок до 20 %.

Gulliver: в школу — «на стиле» 1

Базовый принцип
Школьная форма с детства формирует у ребенка понимание стиля, уместности одежды в том или ином случае и собственную индивидуальность, выраженную в визуальном образе.
Gulliver: в школу — «на стиле» 2
Индивидуальность в стиле Casual
Школьная одежда линейки Casual позволяет школьникам выглядеть нескучно, экспериментировать, одеваться с комфортом, при этом оставаясь в границах делового этикета.
Gulliver: в школу — «на стиле» 3
Для маленьких модниц
В линейке нарядной школьной одежды учтены все предпочтения школьниц младших классов, которые хотят и в школе походить на маленьких принцесс.
Gulliver: в школу — «на стиле» 4
Растем вместе со школьной формой
Школьная одежда может покупаться на вырост, но при этом отлично садиться по фигуре благодаря различным функциональным деталям кроя.
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ТК "Red Sail"  ул.Алексеева 54А    тел. (391)271-33-03
ТК «Изумрудный город»  ул.Телевизорная, 1 ст.4   тел. (391)290-04-35

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Автор: Петр Савельев
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