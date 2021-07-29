Росрыболовство не будет требовать с «Норникеля» 3,6 млр рублей за вред природе Таймыра

Ведомство пересчитало размер ущерба, нанесенного в результате прошлогоднего разлива топлива на норильской ТЭЦ-3 и отозвало свою первоначальную претензию.

Енисейское территориальное управление Росрыболовства отозвало свою претензию к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель»), касательно вреда, нанесенного биоресурсам Таймыра разливо топлива в мае 2020 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на письмо главы ведомства.

Общая сумма претензий составляла 3,615 млрд рублей. Рассчитана она была на основе данных Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), который оценил фактический ущерб речным биоресурсам в районе аварии в 8,9 млн тонн. Сейчас эти оценки пересмотрели в сторону уменьшения. Это и стало причиной отзыва претензии.

Меж тем НТЭК считает и эти оценки недостоверными, поскольку, как говорят в компании, они не соответствуют законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчисления ущерба водным биоресурсам, что подтверждают результаты исследований специализированных научных учреждений, также занимавшихся этим вопросом. Например, проходившая в 2020 году на Таймыре Большая Норильская экспедиция определила ущерб биоресурсам рек Долдыкан и Амбарная (которые попали непосредственно в зону разлива топлива) в 1,94 млн рублей, а, включая озеро Пясино, при условии полной гибели рыбы, — в 52,1 млн рублей.

Добавим также, что расчеты Росрыболовста не учитывали мероприятия, направленные на восстановление состояния биоразнообразия в означенных водных объектах. К тому же, НТЭК готова возместить нанесенный вред, построив три завода по разведению рыбы.