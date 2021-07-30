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Скончался глава красноярского УФАС Валерий Захаров

Валерий Захаров, июль 2020 года
Валерий Захаров, июль 2020 года. Иллюстрация: Красноярское УФАС/Facebook

Антимонопольщиками Красноярского края Захаров руководил более четверти века. Но момент смерти ему было 60 лет. Причиной смерти стала затяжная болезнь.

#НОВОСТИ
Руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Детали не разглашаются.
 
На момент смерти Захарову было 60 лет, 26 из них — он руководил краевым УФАС. За это время он заработал множество государственных наград. Среди них медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, а также благодарность президента РФ.
 
О дате и времени проведения похорон коллеги Захарова обещают сообщить дополнительно.
Автор: Петр Савельев
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