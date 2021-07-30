Скончался глава красноярского УФАС Валерий Захаров

Антимонопольщиками Красноярского края Захаров руководил более четверти века. Но момент смерти ему было 60 лет. Причиной смерти стала затяжная болезнь.

Руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю Валерий Захаров скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Детали не разглашаются.

На момент смерти Захарову было 60 лет, 26 из них — он руководил краевым УФАС. За это время он заработал множество государственных наград. Среди них медали ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, а также благодарность президента РФ.

О дате и времени проведения похорон коллеги Захарова обещают сообщить дополнительно.