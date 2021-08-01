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Издатель ДК в Красноярске зарегистрирован кандидатом на выборах-2021

Издатель ДК в Красноярске зарегистрирован кандидатом на выборах-2021
Иллюстрация: DK.RU

Геннадий Торгунаков зарегистрирован кандидатом в составе списка Партии Пенсионеров и по одномандатному округу. Он планирует побороться за место в краевом парламенте.

#НОВОСТИ

Об этом издатель «ДК» в Красноярске сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке.

Состоялось заседание избирательной комиссии по Кировскому одномандатному округу №2. По вопросу регистрации меня в кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края. Документы на регистрацию  были поданы в положенные сроки и в полном объеме. Проведенные проверки показали, что указанные в них сведения верны. В ходе заседания у членов Избирательной комиссии не возникло вопросов и проголосовали за мою регистрацию единогласно.

Также Геннадий Торгунаков сообщил, что  зарегистрирован кандидатом в составе списка Партии Пенсионеров.

Впереди много работы. Я и моя команда настроены на победу», — написал кандидат в депутаты.

Издатель ДК в Красноярске зарегистрирован кандидатом на выборах-2021 1

Напомним, Геннадий Торгунаков являлся депутатом Горсовета Красноярска предыдущего созыва. В настоящее время, помимо издательской деятельности, он активно занимается работой в составе Общественной палаты города.

 

Автор: Петр Савельев
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