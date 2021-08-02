Сегодня день рождения отмечает почтовый ящик. Можно поздравлять

Первые почтовые ящики появились в Енисейской губернии в 1857 году. Через год, 2 августа, первое устройство для сбора писем было установлено на улице Лондона.

Эта дата и считается днем рождения почтового ящика.

Сначала почтовые ящики делали из досок и обшивали железом. Потом их стали изготавливать из чугуна, а уже вначале 19 чека железные почтовые ящики стали прикреплять к стенам домов.

Сейчас ящики изготавливают целиком из металла, снабжают специальными устройствами для удобной выемки писем и для защиты от несанкционированного доступа.

В Красноярском крае установлено 1448 почтовых ящиков для приема простой письменной корреспонденции. Из них 861 размещен на улице и 587 — внутри почтовых отделений.

Праздник отмечаем традиционно: работой. У нас традиционно проходит выемка из почтовых ящиков, мы выполняем обычную работу. Каких-то особых символических моментов в честь праздника у нас нет», — рассказали DK.RU в Почте России.

Отметим, в Красноярске установлено 200 почтовых ящиков, из них 88 находятся в отделениях почтовой связи и 112 — на улице.