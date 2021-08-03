Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»

Красноярский политик Олег Пащенко не вошел в первую тройку партии «Коммунисты России», хотя изначально был первым.

Экс-депутат Заксобрания края, издатель и главный редактор «Красноярской газеты» должен был возглавить общекраевой список КР на предстоящих выборах.

Поздно ночью мне сообщили, что мои противники одержали грязную победу. Бывшая первая тройка: О.Пащенко, А.Селезнёв, О.Лютых многих выскочек покоробила и в итоге (после враждебного сговора) стала тройкой Максима Сурайкина (Москва), Андрея Кузнецова, Андрея Селезнёва. Жаль. Не судьба... С весны готов я был избраться и стать на защиту народа», — написал Олег Пащенко в «Красноярской газете».

Андрей Селезнев прокомментировал ситуацию и признал, что список с Олегом Пащенко существовал в проекте, но не был одобрен ЦК партии.