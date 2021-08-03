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Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»

Олег Пащенко: «Мои противники одержали грязную победу»
Иллюстрация: Заксобрание

Красноярский политик Олег Пащенко не вошел в первую тройку партии «Коммунисты России», хотя изначально был первым.

#НОВОСТИ

Экс-депутат Заксобрания края, издатель и главный редактор «Красноярской газеты» должен был возглавить общекраевой список КР на предстоящих выборах.

Поздно ночью мне сообщили, что мои противники одержали грязную победу. Бывшая первая тройка: О.Пащенко, А.Селезнёв, О.Лютых многих выскочек покоробила и в итоге (после враждебного сговора) стала тройкой Максима Сурайкина (Москва), Андрея Кузнецова, Андрея Селезнёва. Жаль. Не судьба... С весны готов я был избраться и стать на защиту народа», — написал Олег Пащенко в «Красноярской газете».

Андрей Селезнев прокомментировал ситуацию и признал, что список с Олегом Пащенко существовал в проекте, но не был одобрен ЦК партии.

Автор: Петр Савельев
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