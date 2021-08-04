Легальность ломбарда теперь можно определить по «Яндексу»

Теперь легальные сайты ломбардов, которые находятся в реестре Банка России, отмечены в «Яндексе» специальным значком — напротив них появился синий кружок и надпись «ЦБ РФ».

Если увидите такое — знайте, что организация работает легально и поднадзорна Банку России.

Все ломбарды, которые работают на территории Красноярского края, в этом году прошли процедуру допуска на финансовый рынок по новым правилам.

Те, кто не смог подтвердить свой статус, исключены из реестра. Как говорят специалисты, в основном это те, кто уже находился в стадии банкротства или ликвидации. Однако долговые обязательства заемщиков в отношении таких компаний сохраняются.

Большинство краевых ломбардов прошли процедуру допуска без каких-либо сложностей и продолжают оказывать услуги потребительского кредитования на рынке», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

На начало августа в Красноярском крае статус ломбарда имели 70 организаций.

Перед тем, как заключать договоры с ломбардами, специалисты советуют проверить информацию о них в актуальном реестре на сайте Банка России. Это можно сделать и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

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По требованию Банка России в Красноярске закрыли ломбард

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Банка России о ликвидации ломбарда на ул. Гладкова.

По требованию Банка России в Красноярске закрыли ломбард

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Банка России о ликвидации ломбарда на ул. Гладкова.