Какой город Красноярского края первый по числу привитых от COVID-19

Центр управления регионами, минздрав и центр СПИД составили карту вакцинации от COVID-19 по городам и регионам. Смотрим, кто вырвался вперед в Красноярском крае.

Увидеть свой город и регион и оценить его уровень вакцинированности можно в аккаунтах ЦУР в Инстаграм и ВКонтакте.

В Красноярском крае по темпу вакцинации лидирует Таймыр, привитые там составляют уже почти 40% от общего числа взрослых жителей территории. Среди городов первым стал Норильск. Его показатель —24 % привитого населения. В Красноярске первый компонент вакцины поставили 22 % от взрослого населения.