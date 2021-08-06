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Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка
Иллюстрация: Freepik

Запущенная весной 2020 года льготная ипотека практически нивелировала последствия коронашока для строительной отрасли. Однако спать спокойнее застройщики не стали.

#БИЗНЕС

Отрасль не без сложностей адаптируется к переходу на эскроу-счета, балансирует между подорожанием стройматериалов и ростом стоимости «квадрата» и все еще испытывает нехватку рабочей силы. Главным же вызовом для строителей обещает стать отмена льготных ипотечных программ. Куда после этого качнет рынок — вопрос открытый.

Застройщики — лидеры по вводу

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 1

 

Лидеры по вводу в I п/г 2021 года

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 2
 

Лидеры по средней площади квартиры

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 3

 

 

Лидеры по площади объектов на стадии строительства

Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка 4

 

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют застройщики жилой недвижимости Красноярска. Учитывались компании, лидирующие по вводу жилья и сдавшие не менее 14,2 тыс. кв. м в 2020 году и не менее 10 тыс. кв. м в I п/г 2021 г. 
 
Как мы выбирали
Отбор участников среди компаний-застройщиков многоквартирного жилья проводился на основании данных Департамента градостроительства администрации Красноярска по вводу в эксплуатацию многоквартирного жилья в 2020 году и I п/г 2021 года. На втором этапе подготовки рейтинга компаниям-лидерам по вводу были разосланы анкеты для уточнения показателей деятельности. Данные, полученные от компаний, были перепроверены.
 
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — площадь жил.домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введен. в эксплуатацию в 2020 г., тыс. кв. м.
 
Дополнительные показатели для ранжирования: площадь жил.домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введен. в эксплуатацию в I п/г 2021 г., тыс. кв. м; средняя площадь квартиры, введенной в 2020 г., тыс. кв. м; планируемая площадь многоквартирных объектов, находящихся на стадии строительства на 01.07.2021 г., тыс. кв. м. 
 
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
 
Рейтинг подготовила
Наталья Повольнова

 

Автор: Петр Савельев
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