Рейтинг «ДК»: лидеры строительного рынка

Отрасль не без сложностей адаптируется к переходу на эскроу-счета, балансирует между подорожанием стройматериалов и ростом стоимости «квадрата» и все еще испытывает нехватку рабочей силы. Главным же вызовом для строителей обещает стать отмена льготных ипотечных программ. Куда после этого качнет рынок — вопрос открытый.

Лидеры по средней площади квартиры

В рейтинге участвуют застройщики жилой недвижимости Красноярска. Учитывались компании, лидирующие по вводу жилья и сдавшие не менее 14,2 тыс. кв. м в 2020 году и не менее 10 тыс. кв. м в I п/г 2021 г.

Как мы выбирали

Отбор участников среди компаний-застройщиков многоквартирного жилья проводился на основании данных Департамента градостроительства администрации Красноярска по вводу в эксплуатацию многоквартирного жилья в 2020 году и I п/г 2021 года. На втором этапе подготовки рейтинга компаниям-лидерам по вводу были разосланы анкеты для уточнения показателей деятельности. Данные, полученные от компаний, были перепроверены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — площадь жил.домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введен. в эксплуатацию в 2020 г., тыс. кв. м.

Дополнительные показатели для ранжирования: площадь жил.домов с учетом площади балконов, лоджий, террас, введен. в эксплуатацию в I п/г 2021 г., тыс. кв. м; средняя площадь квартиры, введенной в 2020 г., тыс. кв. м; планируемая площадь многоквартирных объектов, находящихся на стадии строительства на 01.07.2021 г., тыс. кв. м.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг подготовила

Наталья Повольнова