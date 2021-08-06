Жители Канска пожаловались на кражу батарей

С заявлением о краже в полицию обратились две жительницы города. Радиаторы отопления пропали из квартир в аварийном общежитии. Женщины там не проживали.

Их переселили, когда здание общежития признали аварийным. Злоумышленник воспользовался тем, что в квартирах никто не живет, проник туда и срезал порядка десяти чугунных радиаторов.

Сумма ущерба составила порядка 12 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность грабителя и задержали его.

Оказалось, 44-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.