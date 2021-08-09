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Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков

Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков
Иллюстрация: Телеканал "Енисей"

Об этом стало известно накануне вечером. Валерий Поздняков возглавлял Красноярск пять лет, с 1991 по 1996 год. В прошлом году он отпраздновал свой 80-летний юбилей.

#НОВОСТИ

Валерий Поздняков родился в Ярославле в 1940 году. После окончания школы до 1961 года работал на Ярославском шинном заводе, затем переехал в Красноярск. Начал трудовой путь с должности сборщика автопокрышек, а в 1987 году стал директором Красноярского шинного завода.

В 1990 году стал председателем Красноярского городского совета депутатов, а через год был назначен Указом Президента главой администрации Красноярска.

В 1993 году боролся за пост главы администрации края, в 1995 году участвовал в выборах в Государственную Думу от движения «Наш дом – Россия».

В мае 1996 года был освобожден от должности мэра города, некоторое время был заместителем губернатора края, курировал вопросы архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В декабре 1996 года стал руководителем МУП «Горводоканал».

В 2004 году вошел в совет директоров АО «Универсальный Дом быта» как представитель города. В 2008-2011 годах был председателем совета директоров ГУК «Жилфонд».

В прошлом году Валерий Поздняков отметил 80-летний юбилей, с праздником его поздравил нынешний мэр города Сергей Еремин. Градоначальник отметил, что первый в новой российской истории глава Красноярска управлял городом в нелегкое время для всей стран. Тогда было необходимо не только поддерживать жизнь города, но и закладывать основы для будущих поколений.

При нём возрождалась традиция Красноярска — возвращено звание „Почетного гражданина“. Наш город получил свои отличительные знаки — герб и флаг», - рассказал Сергей Еремин.

По инициативе Позднякова в Красноярске была создана муниципальна газета «Городские новости».

В 2015 году Валерию Позднякову присвоили звание Почетного гражданина Красноярска.

Скончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков 1

Сергей Еремин поздравил Валерия Подзнякова с юбилеем, фото www.admkrsk.ru

Жители Красноярска вспоминают о Валерии Позднякове как о неравнодушном человеке, полностью погруженном в жизнь города. И при этом очень простом в общении. Глава города Сергей Еремин в своем инстаграме выложил фото последней встречи с Поздняковым - случайно столкнулись на улице.

Помню нашу случайную встречу в городе и добрые эмоции от общения, которые абсолютно всегда вызывал этот уникальный управленец – первый мэр Красноярска и уникальный человек, до конца дней влюблённый в свой город. О нём по праву можно сказать, что он жил Красноярском. Всегда помогал мудрым советом, делился своим опытом и поддерживал. Деятельный, неравнодушный, с блеском жизнелюбия в глазах», - написал он.

Автор: Наталья Кобец
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