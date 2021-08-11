Сеть медицинских лабораторий KDL открыла первые офисы в Красноярске

В Красноярске 11 августа прошло открытие новых медицинских офисов KDL. Компания предлагает более 2000 диагностических исследований разнообразной направленности.

Сеть KDL работает на рынке лабораторной диагностики с 2003 г. и представлена более чем в 50 городах России. В лабораториях выполняют широкий спектр исследований, в том числе диагностику коронавирусной инфекции, клинические исследования крови и мочи, узкоспециализированные исследования. О готовности результатов анализов пациент может узнать бесплатно по смс или в личном кабинете на сайте: www.kdl.ru. По любым вопросам клиент может обратиться в круглосуточный call-центр. После получения результатов анализов пациента бесплатно проконсультирует врач лаборатории. Все медицинские исследования KDL отвечают современным международным стандартам качества, а персонал регулярно проходит повышение квалификации.

В честь открытия медицинских офисов KDL в Красноярске действует акция – скидка 15% на все анализы.

Клиентам KDL доступен бесплатный сервис – карта здоровья. В него входят начальная скидка 5% при регистрации на сайте www.kdl.ru , персональный архив результатов исследований, накопительная дисконтная программа, объединение до 10 карт в семью для скорейшего накопления скидок.

Адреса KDL в Красноярске:

ул. 9 Мая, 51,

пр-т Маркса, 56А,

пр-т им.Газеты им. Красноярский рабочий, 60.

График работы: понедельник - суббота, с 7:30 до 14:00, воскресенье выходной.

Сеть медицинских лабораторий KDL (группа компаний KDL) работает на рынке лабораторной диагностики с 2003 г.. Сеть включает в себя 13 высокотехнологичных лабораторий, более 200 медицинских офисов в более 50 городах России. Компания выполняет лабораторные исследования для 1900 медицинских учреждений по всей стране.