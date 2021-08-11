Михаил Делягин: о санкциях против России и провале ее экономического ПВО

Западные торговые санкции против России в стране обсуждать их не любят, довольствуясь увещеваниями властей об импортозамещении. И это закрывание глаз уже привело к серьзеным последствиям.

Известный экономист, доктор наук и научный директор Института проблем глобализации Михаил Делягин сравнил западные экономические санкции против России с ядерным оружием.

Как и в случае ядерного взрыва — [от санккций] страдает, в основном, мирное население, а за самим ударом следуют долгие годы восстановления опустошенных городов и рекультивации радиоактивного следа», — написал он на страницах «Комсомольской правды».

Делягин считает, что тема санкций крайне непопулярна у российской политической элиты, поскольку, если окажется, что они работают, это укажет на уязвимость российской системы «экономического ПВО».

Значит за годы стабильности нам так и не удалось создать по-настоящему крепкого экономического суверенитета. В торговой войне, как выясняется, мы не конкуренты сверхдержавам, а шутки про Россию-бензоколонию перестают быть такими уж смешными», — говорит экономист.

По мнению экономиста, ярким примером «ядерного» эффекта антироссийских санкций служит ситуация, сложившаяся вокруг Олега Дерипаски и его (когда-то) активов — компаний РУСАЛ и En+ — которая больше напоминает показательную казнь.

На его примере было убедительно показано, что настоящие хозяева положения сидят в Вашингтоне, и легким росчерком пера могут перекрыть кислород любому. Целая отрасль промышленности была поставлена на край пропасти, а вместе с ней и энергообеспечение Сибири», — заявляет руководитель Института проблем глобализации.

Он считает, что кандидатуру Дерипаски США (а именно это государство экономист считает главным зачинщиком санкционных воздействий на Россию) выбрало потому, что на ее примере можно было убедительно доказать всему миру силу американских решений, разрушив цепочки поставок, договоренности с клиентами и контрагентами, расшатав целую отрасль мировой экономики.

В итоге Олегу Дерипаске (вместе с еще несколькими топ-менеджерами) пришлось покинуть состав акционеров, понимая, что речь уже идет не только об экономике и деньгах, а о полумиллионе людей — сотрудников компании — которые зависят от ее положения на рынке.

Другой вид санкций, который пагубно влияет на российскую экономику, Делягин назвал «Санкции Шреднигера» — «они как бы есть, но их введение все время откладывают». В качестве примера такого воздействия он приводит ситуацию с Горьковским автозаводом (ГАЗ).

Для всего мирового сообщества очевидно, что ГАЗ просто пытаются тихо задушить. При этом банкротство самого предприятия — скорее разменная монета. Основная идея в том, чтобы в корне уничтожить саму мысль о том, что Россия может создать качественный автопром. Брайан О’Тул, консультант OFAC (подразделение Минфина, которое и отвечает за санкции), говорил прямо: „Доведение Группы ГАЗ до банкротства является не самым неблагоприятным исходом, ведь, в конце концов, санкции вводятся для причинения ущерба“», — рассказывает он.

Также он напоминает, что до 2019 года у ГАЗа был совместный проект с «Даймлером» (на заводе делали компоненты для кузовов), на Ярославском моторном заводе законсервировано производство моторов для Mercedes Benz (планировалось производство этой марки в России), приостановлен совместный проект с Volkswagen. До означенного года ГАЗ экспортировал свою продукцию в 40 стран мира, а сейчас объем зарубежных поставок упал вдвое и так далее. Но при этом предприятие продолжает выпускать новые продукты — например, ГАЗель NN, сердцем которой (помимо двигателя) является современная цифровая платформа. Ну и отдельно стоит отметить, что за весь санкционный период с вытекающими из него кризисными последствиями, Олег Дерипаска не свернул ни одного соцпроекта для своих сотрудников, и даже запустил новые.

От этого можно было бы спастись, будь в России внутренний рынок, но, увы, мы предпочли вступить в ВТО, а дырки в собственных штанах залатать заплатками из бравых криков госпропаганды, согласно которой санкции не страшны. Десятки российских компаний находятся в технологической изоляции. Развивающиеся во всем мире инновации обходят Россию стороной и чем дольше это длится — тем сильнее будет отставание», — категоричен Делягин.

Экономист уверен, что российской власти пора перестать закрывать глаза на санкции: