Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,96
86,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае стали чаще разводиться

В Красноярском крае стали чаще разводиться
Иллюстрация: Яндекс

На 1000 браков приходится 906 разводов. Это 42,3% больше, чем в прошлом году. Информацию опубликовали специалисты Красстата. Увечилось и число заключенных браков.

#НОВОСТИ
За 6 месяцев текущего года связать себя семейными узами решили 8 077 пар. И это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако на развод при этом подали 7 319 пар.
Разводиться стали чаще и в Хакасии. Там на 1000 браков пришлось 847 разводов. Рост желающих разорвать семейные узы составил больше 13%
Однако число тех, кто хочет скрепить себя этими самыми узами, также выросло. Так, с января по июнь 2021 года узаконили супружеские отношения 1 425 пар. Это на 26,3% больше, чем за тот же период в прошлом году. 
В соседней республике Тыва число браков также увеличилось на 7,6%. При этом разводов стало больше на 75,5%. На 1 000 браков приходилось 560 разводов.
 
Читайте также:
 
  • Семья будущего: брак перестанет быть обязательной опцией для взрослого человека

    «Мужчина хочет, чтобы он не должен был содержать семью, но чтобы женщина взяла на себя быт и была милой и кроткой. Женщина не хочет быть милой и кроткой, но хочет, чтобы мужчина содержал семью».

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»
  • Страховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юристСтраховой эксперт: автовладельцам из Солнечного нужен хороший юрист
  • Скончался первый мэр Красноярска Валерий ПоздняковСкончался первый мэр Красноярска Валерий Поздняков
  • В аэропорту Красноярск задерживаются 18 рейсовВ аэропорту Красноярск задерживаются 18 рейсов
  • Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочьЖильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.