В Красноярском крае стали чаще разводиться
На 1000 браков приходится 906 разводов. Это 42,3% больше, чем в прошлом году. Информацию опубликовали специалисты Красстата. Увечилось и число заключенных браков.
За 6 месяцев текущего года связать себя семейными узами решили 8 077 пар. И это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако на развод при этом подали 7 319 пар.
Разводиться стали чаще и в Хакасии. Там на 1000 браков пришлось 847 разводов. Рост желающих разорвать семейные узы составил больше 13%.
Однако число тех, кто хочет скрепить себя этими самыми узами, также выросло. Так, с января по июнь 2021 года узаконили супружеские отношения 1 425 пар. Это на 26,3% больше, чем за тот же период в прошлом году.
В соседней республике Тыва число браков также увеличилось на 7,6%. При этом разводов стало больше на 75,5%. На 1 000 браков приходилось 560 разводов.
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