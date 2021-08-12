Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 12.08
73,96
86,62
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Полиция ищет виновных в гибели оленей в Хатанге

Полиция ищет виновных в гибели оленей в Хатанге
Иллюстрация: Яндекс

На правом берегу реки Хатанга обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя. Их осмотрели сотрудники полиции в присутствии ветеринарного врача и охотоведа.

#НОВОСТИ

Оказалось, что двое погибших животных имеют огнестрельные ранения.

Остальные — это телята, и, как полагают специалисты, погибли в ходе миграции. После проведенного осмотра на их телах специалисты не обнаружили каки-либо повреждений.

Телята при переходе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу», - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проводят комплекс мер по установлению лиц, которые причастны к гибели животных.

Возбуждено уголовное дело по ст. «незаконная охота с причинением крупного ущерба».

Виновникам грозит до 2 лет лишения свободы.

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»Евгений Генералов: «Я предупреждал чиновников о проблеме с подпорной стеной»
  • Следователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в СолнечномСледователи возбудили уголовное дело после обрушения стены в Солнечном
  • Жильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочьЖильцы дома в Солнечном пожаловались Путину на местную власть. Просят помочь
  • «Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра«Дымовая завеса падет» — график полетов из Красноярске может восстановиться уже завтра
  • Красноярк ожидает шторм, грозы и градКрасноярк ожидает шторм, грозы и град
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.