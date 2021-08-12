Полиция ищет виновных в гибели оленей в Хатанге

На правом берегу реки Хатанга обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя. Их осмотрели сотрудники полиции в присутствии ветеринарного врача и охотоведа.

Оказалось, что двое погибших животных имеют огнестрельные ранения.

Остальные — это телята, и, как полагают специалисты, погибли в ходе миграции. После проведенного осмотра на их телах специалисты не обнаружили каки-либо повреждений.

Телята при переходе через реку ослабли и захлебнулись, далее их прибило к берегу», - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проводят комплекс мер по установлению лиц, которые причастны к гибели животных.

Возбуждено уголовное дело по ст. «незаконная охота с причинением крупного ущерба».

Виновникам грозит до 2 лет лишения свободы.