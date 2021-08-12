90% автомобилистов края пользуются телефон за рулем. Почти все — без гарнитуры

При этом половина красноярцев признались, что за рулем иногда читают сообщения и отвечают на звонки. Это данные опроса, который провел автомобильный сайт «Дром».

Каждый пятый пользуется телефоном регулярно: разговаривает, переписывается и ищет информацию.

И только 18% отметили, что за рулем используют гарнитуру. А 10% рассказали, что вообще не пользуются телефоном при вождении.

Многие водители признались, что опасность использования мобильника за рулем понимают. Более того, некоторые и вовсе перестали брать в руки телефон, когда посмотрели несколько видео о том, к чему может привести использование мобильника при вождении.

Только если стою перед светофором с таймером и нужно что-то быстро посмотреть или ответить. Во всех других случаях надо остановиться и спокойно позвонить или написать. Все остальное — минимум неуважение, когда кто-то зависает и задерживает других, максимум — ведет к ДТП», — пишет автолюбитель.

Как оказалось, не только жители нашего регионе забывают о правилах безопасности. В целом 88% россиян используют мобильный телефон за рулем.

Самые ответственные автолюбители — в Забайкалье и Якутии, здесь количество водителей, которые не используют телефон за рулём, в полтора раза больше, чем в среднем по стране — 19%.

В Москве и Санкт-Петербурге самая большая доля тех, кто использует беспроводные гарнитуры для ответов на звонки.