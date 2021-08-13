Красноярцы потратили на подготовку детей к школе больше всех в России

Красноярцы все чаще предпочитают готовить детей к школе онлайн. По данным Lamoda, в этом году жители нашего города потратили на детские товары больше всех в стране.

Спрос на товары для мальчиков в июле этого года выросли на 16%, а для девочек — на 26%. Это в сравнении с прошлым годом.

Так, чтобы подготовить девочку к школе, родителям пришлось потратить 15190 рублей, и это на 14% больше той суммы, которую отдают в целом по России.

Из этой суммы за повседневную одежду и обувь (жакет, рубашка, колготки, юбка и туфли) родители отдавали 7 780 рублей. За одежду на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) — 4 100 рублей.

Кроме того, родители покупали детям и школьные принадлежности, такие как рюкзак (2 760 рублей) и пенал (550 рублей).

Набор для мальчиков красноярским родителям обошелся в 13970 рублей. Это на 11% больше средней стоимости такого набора по России.

Бюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень стоили родителям 6 830 рублей. Спортивную форму и кроссовки для мальчиков покупали в среднем за 4 230 рублей.

Помимо одежды и обуви родители приобретали и школьные рюкзаки за 2 910 рублей.

Интересно, что рубашки детям выбирают в основном белые и синие, а спортивный костюм девочки чаще покупают розового цвета, а мальчики — черного.