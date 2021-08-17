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Витражное оборудование из Железногорска поедет за рубеж

Витражное оборудование из Железногорска поедет за рубеж
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

По итогам выставки в Турции железногорская компания подписала контракт о поставке своей техники в Узбекистан. Их продукцией заинтересовали бизнесмены из 35 стран.

#НОВОСТИ
Железногорская компания «Скай Технолоджи» поставит витражную технику собственного производства мебельщикам Узбекистана. Контракт был подписан по итогам международной выставки IMob, которая проходила в начале августа в Стамбуле (Турция), рассказали в красноярском центре «Мой бизнес», который помог компании принять участие в выставке.
 
«Скай Технолоджи» выпускает широкоформатные уф-принтеры, витражное оборудование, станки для резки стекла, тканей, пластика и ПВХ-плёнок, а также витражные лаки, краски и уф-полимеры. Какое именно оборудование будет поставлено в Узбекистан и какова сумма контракта, в компании не раскрывают. Однако, по словам генерального директора предприятия Евгения Козловского, продукцией железногорцев заинтересовались в многих странах.
Наш стенд посетило 115 компаний из 35 стран. Достигнуты договоренности на продолжение общения по созданию партнерских центров в Турции и Азербайджане. Несколько покупателей ожидают от нас коммерческие предложения с ценами доставки», — говорит Козловский.
IMob — одна из крупнейших международных мебельных выставок. В этом году, по предварительным подсчетам, на ней около 500 компаний со всего мира.
Автор: Петр Савельев
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