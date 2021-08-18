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«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска

Восхождение на Мунку-Сардык, май 2021 года
Восхождение на Мунку-Сардык, май 2021 года. Иллюстрация: Андрей Закалин/vk.com

Трагедия произошла уже на спуске — на высоте порядка 4 000 метров. Это случилось вечером, поэтому вертолет со спасателями вылетел только сегодня утром.

#НОВОСТИ
Депутат железногорского Горсовета Андрей Закалин погиб при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.
 
По информации паблика в vk.сom «Железногорск. СобытияГород-26», 46-летний Закалин совершал восхождение на Ключевскую сопку в составе группы из 12 человек. Уже на спуске, проходя ледник, он и еще один турист (Александр Филяев) оступились и сорвались.
 
«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска 1
Андрей Закалин (слева) за четыре дня до трагедии (имя второго мужчины, неизвестно)
 
В МЧС по Камчатскому краю информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что произошла трагедия вечером 17 августа на высоте 4 100 — 4 200 метров. Имен пострадавших, правда, не уточнили.
По причине окончания светового дня привлечение вертолёта не представлялось возможным, поэтому было принято решение отправить его с наступлением светлого времени суток. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел к месту происшествия», — сообщили в ведомстве.
Другой официальной информации пока не поступало. Однако издание Life, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что оба пострадавших живы. Правда, в списке группы, который приводит ресурс, имени Закалина нет, а пострадавшим (помимо Филяева) числится некто Андрей Никоноров. Уточнить информацию не удалось — в камчатском МЧС на звонок DK.RU не ответили.
 
Автор: Петр Савельев
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