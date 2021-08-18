«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска

Трагедия произошла уже на спуске — на высоте порядка 4 000 метров. Это случилось вечером, поэтому вертолет со спасателями вылетел только сегодня утром.

Депутат железногорского Горсовета Андрей Закалин погиб при восхождении на камчатский вулкан Ключевская сопка. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

По информации паблика в vk.сom «Железногорск. СобытияГород-26», 46-летний Закалин совершал восхождение на Ключевскую сопку в составе группы из 12 человек. Уже на спуске, проходя ледник, он и еще один турист (Александр Филяев) оступились и сорвались.

Андрей Закалин (слева) за четыре дня до трагедии (имя второго мужчины, неизвестно)

В МЧС по Камчатскому краю информацию о происшествии подтвердили, уточнив, что произошла трагедия вечером 17 августа на высоте 4 100 — 4 200 метров. Имен пострадавших, правда, не уточнили.

По причине окончания светового дня привлечение вертолёта не представлялось возможным, поэтому было принято решение отправить его с наступлением светлого времени суток. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел к месту происшествия», — сообщили в ведомстве.

Другой официальной информации пока не поступало. Однако издание Life, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что оба пострадавших живы. Правда, в списке группы, который приводит ресурс, имени Закалина нет, а пострадавшим (помимо Филяева) числится некто Андрей Никоноров. Уточнить информацию не удалось — в камчатском МЧС на звонок DK.RU не ответили.