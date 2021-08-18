Забытый День Знаний — почти половина красноярцев не будет отмечать 1 сентября

Большинство жителей Красноярска (43%) не планируют отмечать День знаний. Такая ситуация отмечается во многих городах-миллионниках. А вот в маленьких городах — все иначе.

В городах с населением до 100 тысяч человек все еще популярна традиция праздновать 1 сентября.

Согласно данным от экспертов Авито, большинство красноярцев будут отмечать День знаний в узком семейном кругу. Так, больше 20% респондентов решили устроить дома чаепитие.

Специалисты отмечают, что такая ситуация, возможно, сложилась в связи с пандемией коронавируса. Красноярцы пытаются быть осторожными.

Но все же нашлись и те, кто решил отметить День знаний в парке (10%) или поездкой за город.

Некоторые родители планируют организовать для ребенка чаепитие с одноклассниками.

7% респондентов готовы отправить ребенка отметить начало учебного года с классом в кафе или парке.

И всего 3% респондентов решились отпустить детей отмечать День знаний самостоятельно с друзьями.

Что же касается подарков, то самым популярным стал набор для творчества, набравший 18% голосов.

На втором — смартфон и ноутбук (такие подарки планируют сделать по 7% опрошенных родителей), третью строчку занял планшет, подарить который решили 5% респондентов.

Статистика продаж на Авито подтверждает выбор родителей. Средняя цена набора для творчества на Авито составляет 500 рублей, при этом мы видим, что интерес к таким наборам в августе по сравнению с июльскими цифрами повысился на 14%, а, например, к смартфонам — сразу на 21%» — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Ранее эксперты Авито рассказали, что в Красноярском крае собрать ребенка в школу стало дороже. Основной рост цен пришелся на ноутбуки.

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