Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.08
73,47
86,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Эксперты рассчитали «индекс школьного рюкзака»

Эксперты рассчитали «индекс школьного рюкзака»
Иллюстрация: nosorog.net.ua

Аналитики компании «Командор» посчитали, сколько денег нужно жителям Сибири, чтобы собрать ребенку школьный портфель. По их данным, теперь это дешевле, чем в прошлом году.

#НОВОСТИ
Оказалось, что цены на канцелярию стали ниже, чем в прошлом году, на 5%. И это несмотря на ежегодную инфляцию, пандемию и рост курса.
 
Считали по ценам на ранец и набор канцтоваров в дискаунтере «Хороший», супермаркетах «Командор» и гипермаркетах «Аллея».
 
Итак, стоимость школьного набора в 2021 году составила 1017 рублей 28 копеек, а в 2020 году — 1070 рублей 10 копеек.
 
Эксперты учитывали только то, что входит в школьный рюкзак: альбом для рисования, дневник, картон цветной, набор обложек для тетрадей и учебников, пенал, ранец школьный, тетради, цветная бумага, стакан-непроливайка, клей ПВА, краски, линейка, ножницы, пластилин, фломастеры, карандаши и ручка.
 
Ранее эксперты Авито посчитали, что полностью собрать ребенка в школу в этом году стоит дороже, чем в прошлом. Самый большой рост цены пришелся на ноутбуки — они стали дороже на 80%.
 
Также цены выросла на школьную форму, рюкзаки и форму для занятий физкультурой.
 
Читайте также:
 

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края«Новый город» Шойгу возведут на юге Красноярского края
  • Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»Директор по маркетингу попрощался с «Красным Яром»
  • Оборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспортОборудование для витражного стекла из Красноярска будет поставляться на экспорт
  • Пять районов Красноярска отключат от горячей водыПять районов Красноярска отключат от горячей воды
  • Сельскохозяйственная перепись продлится до 30 августаСельскохозяйственная перепись продлится до 30 августа
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.