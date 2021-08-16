Эксперты рассчитали «индекс школьного рюкзака»

Аналитики компании «Командор» посчитали, сколько денег нужно жителям Сибири, чтобы собрать ребенку школьный портфель. По их данным, теперь это дешевле, чем в прошлом году.

Оказалось, что цены на канцелярию стали ниже, чем в прошлом году, на 5%. И это несмотря на ежегодную инфляцию, пандемию и рост курса.

Считали по ценам на ранец и набор канцтоваров в дискаунтере «Хороший», супермаркетах «Командор» и гипермаркетах «Аллея».

Итак, стоимость школьного набора в 2021 году составила 1017 рублей 28 копеек, а в 2020 году — 1070 рублей 10 копеек.

Эксперты учитывали только то, что входит в школьный рюкзак: альбом для рисования, дневник, картон цветной, набор обложек для тетрадей и учебников, пенал, ранец школьный, тетради, цветная бумага, стакан-непроливайка, клей ПВА, краски, линейка, ножницы, пластилин, фломастеры, карандаши и ручка.

Ранее эксперты Авито посчитали, что полностью собрать ребенка в школу в этом году стоит дороже, чем в прошлом. Самый большой рост цены пришелся на ноутбуки — они стали дороже на 80%.

Также цены выросла на школьную форму, рюкзаки и форму для занятий физкультурой.

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