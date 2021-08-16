Эксперты рассчитали «индекс школьного рюкзака»
Аналитики компании «Командор» посчитали, сколько денег нужно жителям Сибири, чтобы собрать ребенку школьный портфель. По их данным, теперь это дешевле, чем в прошлом году.
-
Ребенок сам выбирает, что учить. Кому нужен индивидуальный образовательный маршрут
«Ни одна школа полностью не обеспечит ребенку то, что нужно для качественного развития. Есть необходимость в составлении мозаики, где школа — только один из элементов».
-
«Люди консервативны. Психотерапевта, который вечерами работает в ресторане, не поймут»
Все чаще в современном мире говорят о том, что учиться новому нужно постоянно, а менять сферу деятельности хотя бы раз в 10 лет — совершенно нормально. Но готово ли общество к этому на самом деле?
-
-
Учим ребенка английскому. Какой формат выбрать, чтобы тратить меньше, а получать больше?
Расходы на обучение английскому языку ребенка в Красноярске могут варьироваться от 22 до 80 тыс. руб. в год. Мы сравнили наиболее популярные способы обучения и узнали, что же эффективнее и доступнее.