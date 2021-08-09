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На 80% дороже: сколько стоит собрать ребенка в школу?

На 80% дороже: сколько стоит собрать ребенка в школу?
Иллюстрация: pixabay.com

В этом году родителям школьника придётся потратиться значительно больше, чем прошлым летом: подготовка к школе не обойдётся покупкой привычных принадлежностей. В этом году — еще и ноутбук.

#НОВОСТИ

Как показала пандемия, он может понадобиться школьникам в любой момент. Сейчас ситуация улучшилась, и скоро дети вновь пойдут в учебные заведения. Однако загадывать не стоит: онлайн образование еще может вернуться.

Как рассказали аналитики Авито, стоимость техники по сравнению с прошлым летом в Красноярске выросла на 80%! В среднем ноутбук в нашем городе можно купить за 17 990 рублей.

Кроме того, родителям школьника придётся потратиться на одежду, рюкзак и канцелярские принадлежности.

В Красноярске спрос на школьную форму среди пользователей Авито вырос.

«Спрос на нее вырос практически в 3 раза, и россиянам есть из чего выбрать — количество объявлений о продаже как б/у, так и абсолютно новой школьной формы выросло на 37% по сравнению с прошлым годом» — комментирует Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

Школьную форму для девочек можно приобрести в среднем за 700 рублей — и это на 17% больше, чем в прошлом году.

Мальчиков одеть еще дороже — в среднем форма для них стоит 1 000 рублей. И здесь рос цены значительнее — на 25%.

Спортивная форма для детей по сравнению с прошлым годом подорожала на 20%. Сейчас ее можно купить за 600 руб.

За рюкзаки в среднем придется отдать 800 руб. И здесь также подорожание — больше чем на 30%, а вот цена на пеналы с прошлого лета не изменилась, их можно приобрести за 500 руб.

Кроме того, родителям будущих школьников стоит задуматься о покупке набора для первоклассника, который обычно включает в себя минимальный набор необходимых канцелярских принадлежностей. В этом году его средняя стоимость в Красноярске составила 400 рублей.

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Автор: Юлия Тарабан
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