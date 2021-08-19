Скончался бывший и.о. генпрокурора России Алексей Ильюшенко

Об этом сообщила в социальных сетях его жена Татьяна. Будущий и.о. генерального прокурора страны начал свою трудовую деятельность в Красноярском крае.

23 сентября Алексею Ильюшенко исполнилось бы 64 года. Как написала Татьяна Ильюшенко, ее супруг скончался после тяжелой болезни.

Илюшенко родился в 1957 году в Анжеро-Судженске (Кемеровская область), служил в морской пехоте на Дальнем Востоке.

В 1979 году окончил юридический факультет Красноярского государственного университета и начал работу в качестве помощника прокурора Октябрьского района Красноярска. Затем трудился следователем прокуратуры Ленинского района, помощником прокурора города, зампрокурора Кировского района.

В 1989 году перешел на службу в прокуратуру РСФСР, затем в Генеральную прокуратуру.

19 марта 1993 года назначен руководителем Контрольного управления Администрации президента, а менее чем через год президент Ельцин назначил Алексея Ильюшенко генеральным прокурором страны. Однако кандидатура дважды не была утверждена Советом Федерации. После полутора лет в статусе и.о. Алексей Ильюшенко подал в отставку и вышел на пенсию. На тот момент ему было 38 лет.

После выхода в отставку работал в структурах Правительства Москвы.

Алексей Ильюшенко – государственный советник юстиции I класса, почетный работник прокуратуры РФ, почетный юрист г. Москвы.

15 февраля 1996 года Ильюшенко был задержан и помещён в СИЗО «Лефортово» в связи с уголовным делом, возбуждённым против фирмы «Балкар-Трейдинг», которая получила специальное разрешение на экспорт 25 млн тонн нефти в течение пяти лет. Илюшенко вменяли в вину получение взятки и злоупотребление служебными полномочиями. Два года юрист провел в СИЗО, а затем был освобожден под подписку о невыезде. В 2001 году уголовное дело было прекращено.

По мнению главы «Балкар-Трейдинга» Петра Янчева, возбуждение уголовного дела было инициировано в интересах олигарха Бориса Березовского, чтобы не допустить конкурентов до залогового аукциона по компании «Сибнефть».