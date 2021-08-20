Красноярский бизнес снова начал копить зарплатные долги

Сегодняшняя просроченная задолженность по зарплате почти вдвоем ниже, чем была в год назад. Но, по отношению к предыдущим двум месяцам, она начала расти.

На 1 августа 2021 года предприятия Красноярского края должны своим работникам 46,3 млн рублей. Это на 4,6% больше, чем было месяц назад. Такие данные опубликовал Красноярскстат.

Из этой суммы на 2021 год приходится всего около 700 тысяч рублей, а на 2020-й — 3,6 млн. Все остальное было накоплено ранее.

Больше других — 15 млн рублей — своим сотрудникам традиционно уже должны строительные компании. Далее идут пищевые производства (12,6 млн), а за ними добывающие и транспортные предприятия (по 6,3 млн на каждую отрасль).

Максимальный вклад в увеличение долгов внесло сельское хозяйство, охота и лесозаготовка (статистики объединяют эти отрасли в группу) — их объем здесь вырос на 70,3% и составил 5,5 млн рублей. В профильных министерствах ситуацию пообещали прокомментировать позже.

Примечательно то, что это второй раз за 2021 год, когда долги по зарплате в крае выросли. Все остальное время они снижались от месяца к месяцу. В результате он потеряли 16,4% к началу года и почти 53% к августу 2020-го.

Добавим, что по объемам зарплатных долгов Красноярский край идет вторым по Сибири — первое место за Кемеровской областью (88,9 млн рублей), а третье за Новосибирской (25,9 млн рублей). По темпам прироста же лидирует Томская область, где уровень долгов вырос в 5 раз. Скромнее выглядят Тува (+54,6%), Хакасия (+31,4%) и Алтайский край (+21,9%).

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