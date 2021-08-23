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Красноярцев зовут на онлайн-прием к специалистам ведущих клиник России

Красноярцев зовут на онлайн-прием к специалистам ведущих клиник России
Иллюстрация: пресс-службы Лео Бокерии

Инициатором проекта выступил благотворительный фонд российской Лиги здоровья нации, президентом которой является известный отечественный кардиохирург Лео Бокерия.

#НОВОСТИ
В России стартовал проект «Облако здоровья», в рамках которого специалисты двух федеральных клиник будут проводить онлайн-консультации. Об этом рассказали в Лиге здоровья нации, являющейся организатором акции.
 
Речь идет о Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.
Пандемия коронавируса наложила ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, пациенты нередко сами откладывают посещение врача из-за боязни заразиться инфекцией в медучреждениях. В результате наблюдается увеличение осложнений многих заболеваний, рост смертности от сердечно-сосудистых патологий и других болезней», — говорят в Лиге здоровья нации.
Консультировать будут по следующим заболеваниям:
  • врожденные пороки сердца;
  • приобретенные пороки сердца;
  • ишемическая болезнь сердца;
  • кардиомиопатии;
  • нарушения ритма сердца;
  • сочетанная патология;
  • сосудистая патология у взрослых и детей (артериальная и венозная);
  • врожденные пороки развития у плода;
  • аритмии у плода;
  • онкологические заболевания во время беременности;
  • онкологические заболевания женских половых органов;
  • патология молочной железы;
  • пороки развития матки и влагалища.
Онлайн-прием проводится совершенно бесплатно. По его итогу человека могут пригласить на очную консультацию, скорректировать ему уже назначенное лечение, определить показания к хирургическому вмешательству, а при необходимости предложат госпитализацию в эти учреждения.
 
Проводятся консультации в телемедицинском сервисе «Облако здоровья». После регистрации и авторизации в нем можно будет отправить соответствующую заявку в нужный медцентр, а дальше следовать инструкциям. В ответ придет приглашение с датой и временем приема.

Технические требования

 
необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).
 

Для получения консультации в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева необходимы сканы (фотографии) следующих документов: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии). А для приема в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова — медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии). В обоих случаях документы нужно загрузить в сервис во время подачи заявки.

 
Продлится этот проект до 31 октября 2021 года.
 
Автор: Петр Савельев
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