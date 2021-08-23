Красноярцев зовут на онлайн-прием к специалистам ведущих клиник России

Инициатором проекта выступил благотворительный фонд российской Лиги здоровья нации, президентом которой является известный отечественный кардиохирург Лео Бокерия.

В России стартовал проект «Облако здоровья», в рамках которого специалисты двух федеральных клиник будут проводить онлайн-консультации. Об этом рассказали в Лиге здоровья нации, являющейся организатором акции.

Речь идет о Центре сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова.

Пандемия коронавируса наложила ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, пациенты нередко сами откладывают посещение врача из-за боязни заразиться инфекцией в медучреждениях. В результате наблюдается увеличение осложнений многих заболеваний, рост смертности от сердечно-сосудистых патологий и других болезней», — говорят в Лиге здоровья нации.

Консультировать будут по следующим заболеваниям:

врожденные пороки сердца;

приобретенные пороки сердца;

ишемическая болезнь сердца;

кардиомиопатии;

нарушения ритма сердца;

сочетанная патология;

сосудистая патология у взрослых и детей (артериальная и венозная);

врожденные пороки развития у плода;

аритмии у плода;

онкологические заболевания во время беременности;

онкологические заболевания женских половых органов;

патология молочной железы;

пороки развития матки и влагалища.

Онлайн-прием проводится совершенно бесплатно. По его итогу человека могут пригласить на очную консультацию, скорректировать ему уже назначенное лечение, определить показания к хирургическому вмешательству, а при необходимости предложат госпитализацию в эти учреждения.

Проводятся консультации в телемедицинском сервисе « Облако здоровья ». После регистрации и авторизации в нем можно будет отправить соответствующую заявку в нужный медцентр, а дальше следовать инструкциям. В ответ придет приглашение с датой и временем приема.

Технические требования необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с). Для получения консультации в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева необходимы сканы (фотографии) следующих документов: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии) . А для приема в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова — медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии ). В обоих случаях документы нужно загрузить в сервис во время подачи заявки.

Продлится этот проект до 31 октября 2021 года.