Красноярцев зовут на онлайн-прием к специалистам ведущих клиник России
Инициатором проекта выступил благотворительный фонд российской Лиги здоровья нации, президентом которой является известный отечественный кардиохирург Лео Бокерия.
Пандемия коронавируса наложила ограничения на оказание плановой медицинской помощи. Кроме того, пациенты нередко сами откладывают посещение врача из-за боязни заразиться инфекцией в медучреждениях. В результате наблюдается увеличение осложнений многих заболеваний, рост смертности от сердечно-сосудистых патологий и других болезней», — говорят в Лиге здоровья нации.
- врожденные пороки сердца;
- приобретенные пороки сердца;
- ишемическая болезнь сердца;
- кардиомиопатии;
- нарушения ритма сердца;
- сочетанная патология;
- сосудистая патология у взрослых и детей (артериальная и венозная);
- врожденные пороки развития у плода;
- аритмии у плода;
- онкологические заболевания во время беременности;
- онкологические заболевания женских половых органов;
- патология молочной железы;
- пороки развития матки и влагалища.
Технические требования
Для получения консультации в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева необходимы сканы (фотографии) следующих документов: медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии). А для приема в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова — медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода, результаты КТ, МРТ (при наличии). В обоих случаях документы нужно загрузить в сервис во время подачи заявки.