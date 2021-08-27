Мотивация как торт «Наполеон» - Алексей Молчанов

Эксперт ДК, известный бизнес-тренер Алексей Молчанов рассуждает о том, что такое мотивация, на какие составляющие она раскладывается и как мотивировать себя на то, что нужно.

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Алексей Молчанов, Business&Business

Мы часто путаем мотивацию к деятельности и мотивацию к получению денег. Первая заставляет нас тратить энергию и совершать действия, вторая требует от нас получать энергию - торговаться, продавать себя дорого и получать достойное вознаграждение за свой труд.

Вообще мотивация любого человека похожа на торт «Наполеон» - много слоев, какие-то из них толще, какие-то уже, что-то сверху, что-то снизу. Поэтому любая категоризация это упрощение, особенно, когда в нашем торте всего два слоя.

Если у человека слой один, то происходит перекос. Например, есть мотивация к действию, а к получению денег нет. Человек может стать суперпрофессионалом, много достичь, но будут ли его ценить и достойно вознаграждать - это уже вопрос везения.

А если у человека есть мотивация к получению денег, а к деятельности - нет, тогда человек может превратиться в «приспособленца». Стремиться «урвать» свое при минимальной включённости и работе.

Можно пытаться найти баланс и уравновешивать два слоя. Реализовывать закон сохранения энергии в своей жизни. Для этого нужно развивать в себе конкретные качества, связанные с каждым слоем мотивации. Например, для мотивации к деятельности - умение держать цель вдолгую, быстро включаться в работу, завершать начатое. А для мотивации к получению денег - умение торговаться и взвешенно определять цену или умение платить другим.

А какая из мотиваций у вас преобладает?