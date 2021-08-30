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Утренний туман в Красноярске привел к массовой задержке авиарейсов

Утренний туман в Красноярске привел к массовой задержке авиарейсов
Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Сейчас некоторые из задержанных самолетов уже вылетели, но большая их часть по-прежнему ждет своей очереди. В аэропорту все объясняют плотным туманом.

#НОВОСТИ
В красноярском аэропорту задержано 15 рейсов. Такие данные приводит онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
 
В частности задержаны вылеты в Анталью, Сочи, Москву, Норильск, Новосибирск, Иркутск, Симферополь.
 
В пресс-службе аэропорта DK.RU пояснили, что задержки связаны с утренним туманом, который был в Красноярске.
Все эти рейсы задержаны на той стороне [не вылетели из аэропортов отправления]. Таким образом, они будут вылетать из Красноярска, когда прибудут сюда», — говорят авиаторы.
Добавим, что, по информации «Коммерсанта», на 7:00 30 августа 2021 года в аэропорту Красноярска, согласно данным онлайн-табло, было задержано 18 рейсов.
Автор: Петр Савельев
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