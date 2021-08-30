Музыкальный театр предлагает найти в Красноярске «Заколдованный город»

До старта сезона и премьеры семейного мюзикла «Заколдованный город» чуть больше месяца, а атмосферой сказки и чудес Красноярский музыкальный театр готов делиться уже сейчас.

Авторы спектакля – композитор Егор Шашин и автор либретто Евгений Муравьёв.

31 августа в 13:00 театр совместно с Центром путешественников приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на пешеходную экскурсию «В поисках волшебства».

Небольшая обеденная прогулка по Центральному парку напомнит, что чудеса всегда рядом с нами и встречаются не только на страницах книг, но и в жизни. Участники маршрута поговорят о своих любимых героях и авторах, узнают, где накануне учебного года загадать желание, чтобы получать хорошие отметки и, конечно же, поближе познакомятся с будущим спектаклем.

Продолжительность – 1 час.

Участие бесплатное, но по предварительной регистрации: https://festival-ekskursiy.timepad.ru/event/1749189/ep4/.

Возрастная категория: 6+.