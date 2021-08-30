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Промпроизводство в Красноярском крае пока не вышло на прошлогодний уровень

Промпроизводство в Красноярском крае пока не вышло на прошлогодний уровень
Иллюстрация: pixabay.com

Восходящий тренд сформировался в конце весны прошлого года, но вернутся к прежним показателям, после критического падения в апреле, пока не получается.

#НОВОСТИ
Промышленное производство в июле 2021 года по отношению к аналогичному месяцу 2020-го оказалось ниже на 2,4%. Такие данные приводит Красноярскстат. По итогу же семи месяцев снижение оказалось еще больше — 7,1%.
 
Нисходящий тренд в промышленности (год к году) отмечается с начала 2020 года (исключение — июнь 2021-го). Однако в этом году индекс промпроизводства достиг крайне низких значений — в апреле он был на уровне 77% от среднемесячного показателя за 2018 год. Однако уже в мае он начал расти от месяца к месяцу, но на прежний уровень так и не вышел.
 
Промпроизводство в Красноярском крае пока не вышло на прошлогодний уровень 1
 
Наибольшее отставание отмечается в добыче полезных ископаемых (-8,3%) и обрабатывающих производствах (8,1%). А вот по энергетическому сектору и тем, что связано с водоснабжением и утилизацией отходов наблюдается рост на 3,9% и 9% соответственно.
Автор: Петр Савельев
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