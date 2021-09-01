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Осенние продажи туров с кешбэком продлили на две недели

Осенние продажи туров с кешбэком продлили на две недели
Иллюстрация: pixabay.com

Туристическая индустрия страны не смогла до назначенного срока полностью освоить выделенные правительством деньги. Условия самой программы остались неизменными.

#НОВОСТИ
Срок окончания продаж осенних туров с кешбэком сдвинули на две недели вперед. Такое решение приняли в Ростуризме, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом закончатся они не 31 августа, как должны были изначально, а 14 сентября.
 
Причиной такого решения стало то, что на контрольную дату из 6,7 млрд рублей, выделенных на программу в 2021 году, 400 млн так и не были освоены.
Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии», — говорит глава Ростуризма Зарина Догузова.
В ведомстве полагают, что, благодаря этой мере, совершить осеннее путешествие по России сможет примерно 100 тысяч туристов, а туротрасль получит дополнительно более 2 млрд рублей.
 
При этом условия программы остались прежними:
  • поездку нужно совершить с 1 октября по 24 декабря, а водный круиз — с 1 сентября до окончания навигации;
  • оплачена она должна быть картой «МИР»;
  • размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
По данным Росстуризма, в 2021 году по программе туристического кешбэка было продано туров на 32,4 млрд рублей. Объем же вернувшихся средств составил примерно 6,15 млрд рублей.
Автор: Петр Савельев
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