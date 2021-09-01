Осенние продажи туров с кешбэком продлили на две недели

Туристическая индустрия страны не смогла до назначенного срока полностью освоить выделенные правительством деньги. Условия самой программы остались неизменными.

Срок окончания продаж осенних туров с кешбэком сдвинули на две недели вперед. Такое решение приняли в Ростуризме, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом закончатся они не 31 августа, как должны были изначально, а 14 сентября.

Причиной такого решения стало то, что на контрольную дату из 6,7 млрд рублей, выделенных на программу в 2021 году, 400 млн так и не были освоены.

Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии», — говорит глава Ростуризма Зарина Догузова.

В ведомстве полагают, что, благодаря этой мере, совершить осеннее путешествие по России сможет примерно 100 тысяч туристов, а туротрасль получит дополнительно более 2 млрд рублей.

При этом условия программы остались прежними:

поездку нужно совершить с 1 октября по 24 декабря, а водный круиз — с 1 сентября до окончания навигации;

оплачена она должна быть картой «МИР»;

размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

По данным Росстуризма, в 2021 году по программе туристического кешбэка было продано туров на 32,4 млрд рублей. Объем же вернувшихся средств составил примерно 6,15 млрд рублей.