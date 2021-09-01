Синоптики пообещали красноярцам типичный сентябрь

По прогнозам красноярских синоптиков, грядущий сентябрь будет самым обычным, всего на 1 градус теплее климатической нормы. Средняя температура месяца составит около +10.

Это значит, что в первые десять дней сентября днем воздух будет прогреваться до +20 … +23 градусов, а ночью температура будет держаться около нуля, иногда опускаясь до -3. Первая декада месяца обойдется без дождей. Почти.

А вот потом начнется уже совершенно типичная осень: к концу сентября дневные температуры составят не более +8 … +10 градусов, начнутся заморозки по ночам.

Синоптики обещают, что месяц пройдет без существенных осадков.