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Синоптики пообещали красноярцам типичный сентябрь

Синоптики пообещали красноярцам типичный сентябрь
Автор фото: HOerwin56 . Иллюстрация: pixabay.com

По прогнозам красноярских синоптиков, грядущий сентябрь будет самым обычным, всего на 1 градус теплее климатической нормы. Средняя температура месяца составит около +10.

#НОВОСТИ

Это значит, что в первые десять дней сентября днем воздух будет прогреваться до +20 … +23 градусов, а ночью температура будет держаться около нуля, иногда опускаясь до -3. Первая декада месяца обойдется без дождей. Почти.

А вот потом начнется уже совершенно типичная осень: к концу сентября дневные температуры составят не более +8 … +10 градусов, начнутся заморозки по ночам.

Синоптики обещают, что месяц пройдет без существенных осадков.

 

Автор: Петр Савельев
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