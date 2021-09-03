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Красноярск остался без «Центра России»

Красноярск остался без «Центра России»
Иллюстрация: centerofrussia.com

Магазин сибирских сувениров и дизайнерских вещей «Центр Сибири» основанный красноярским дизайнером Игорем Шпехтом, закрылся. Об этом команда объявила в своем инстаграме.

#НОВОСТИ

Торговая точка на проспекте Мира открылась в декабре 2020 года, до этого магазин занимал гораздо меньшее помещение на проспекте Маркса.

Переезжать и расширяться во время пандемии оказалось не лучшим решением», - сообщает команда проекта.

По информации DK.ru, закрытие магазина связано с инициативой собственника помещения повысить арендную ставку.

Сувениры бренда «Центр России» можно приобрести у партнеров проекта – в магазине «Изба» на Столбах, на кордоне Лалетино и в сувенирном магазине на Центральной набережной. Сайт магазина в данный момент не работает.

В одном из ближайших номеров «Делового квартала» мы расскажем о проекте «Центр Сибири» подробнее – как о бизнесе.

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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