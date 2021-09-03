Красноярскому КБ «Искра» продлили временное наблюдение

Процедуру на предприятии ввели в апреле этого года, после того, как суд удовлетворил иск Сбербанка о признании компании банкротом за многомиллионный долг.

Арбитражный суд Красноярского края на неделю продлил процедуру временного наблюдения в КБ «Искра». Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, что иск к «Искре» предъявил Сбербанк. Он требовал признать компанию банкротом из-за долга в почти 170 млн рублей. В апреле 2021 года суд решил удовлетворить иск и ввел в КБ процедуру временного наблюдения, назначив управляющим Елену Никулишину, которая на прошлой неделе объявила , что нашла в ситуации компании признаки преднамеренного банкротства.

В «Искре» с такой постановкой вопроса не согласны.

Подобное заключение управляющего демонстрирует формальный подход к решению вопроса. Разговор о преднамеренном банкротстве неуместен, поскольку наши обязательства выполнены и объекты сданы, еще и за свой счет», — говорит генеральный директор КБ «Искра» Игорь Нейман.

По его словам, долг перед Сбербанком сформировался из-за того, что заказчик строительства Таврической и Балаклавской ТЭС, где генподрядчиком выступала «дочка» «Искры» (компания «Стройкомплекс НПО ПМ»), так и не рассчитался за сделанные работы.

Когда Сбербанк свернул кредитные линии, открытые им под эти проекты, мы были вынуждены достраивать эти ТЭС за свой счет. Для этого „Стройкомплексу НПО ПМ“ из денег „Искры“ выделили 1,2 млрд рублей, которые нам так и не вернулись», — рассказывает Нейман.

Следующее заседание Арбитражного суда назначено на 9 сентября 2021 года.