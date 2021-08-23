Банкротство красноярского КБ «Искра» могло быть преднамеренным

Компанию признали несосотоятельной в апреле этого года. Назначенный судом арбитражный управляющий и усмотрел признаки того, что это было сделано умышленно.

Красноярское конструкторское бюро «Искра», возможно, обанкротили преднамеренно. Об этом сообщила временный управляющий компанией Елена Никулишина.

Имеются признаки преднамеренного банкротства АО «Красноярское конструкторское бюро „ИСКРА“. Определение признаков фиктивного банкротства не производится, поскольку производство по делу о банкротстве возбуждено по заявлению кредитора», — сказано в ее сообщении.

Напомним, что с иском к «Искре» в Арбитражный суд Красноярского края обратился Сбербанк, которому связисты задолжали почти 170 млн рублей, из которых 148,7 млн рублей — это основной долг, а остальное — неустойка. Произошло это осенью 2020 года.

В апреле 2021-го суд признал требование банка обоснованным и ввел на предприятии процедуру наблюдения.

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Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»

Иркутское ООО «Маяк» (сеть ритейла «Слата») обратилось в Арбитражный суд с требованием банкротства красноярского ООО «Торговый дом „Мясничий“», входящего в группу компаний «Голдман групп».

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На днях иркутяне подали иск в Арбитраж, в котором просили обанкротить красноярскую компанию за относительно небольшой долг, хотя, как выяснилось, сами ей задолжали.