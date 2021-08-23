Банкротство красноярского КБ «Искра» могло быть преднамеренным
Компанию признали несосотоятельной в апреле этого года. Назначенный судом арбитражный управляющий и усмотрел признаки того, что это было сделано умышленно.
Имеются признаки преднамеренного банкротства АО «Красноярское конструкторское бюро „ИСКРА“. Определение признаков фиктивного банкротства не производится, поскольку производство по делу о банкротстве возбуждено по заявлению кредитора», — сказано в ее сообщении.
В настоящее время четыре российских региона уже подали заявку на строительство первого завода Tesla на своих территориях.
Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»
Иркутское ООО «Маяк» (сеть ритейла «Слата») обратилось в Арбитражный суд с требованием банкротства красноярского ООО «Торговый дом „Мясничий“», входящего в группу компаний «Голдман групп».
«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»
На днях иркутяне подали иск в Арбитраж, в котором просили обанкротить красноярскую компанию за относительно небольшой долг, хотя, как выяснилось, сами ей задолжали.