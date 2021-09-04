Красноярск входит в десятку кадровых городов-доноров страны

Исследование консалтинговой компании Kontakt InterSearch Russia показало: красноярские специалисты в строительной сфере востребованы в других регионах.

Исследование показало, что 82% организаций в сфере недвижимости и строительства привлекают иногородних специалистов из-за недостаточного уровня профессиональных знаний в регионе. 75% – из-за нехватки опыта у местных сотрудников.

90% опрошенных компаний прибегают к релокации. Чаще всего они «закрывают» кандидатами из регионов до 10% позиций в год.

50% компаний обращаются к иногородним кандидатам, когда ищут топ-менеджеров. Треть привлекает руководителей среднего звена.

В поиске профи региональные девелоперы чаще всего обращаются к кадровому рынку Москвы (75%), Санкт-Петербурга (64%), Новосибирска (29%), Екатеринбурга (21%), Краснодара (20%), Красноярска (15%), Казани (14%).