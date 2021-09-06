Два красноярца стали Почетными гражданами города

На торжественной церемонии в мэрии знак отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и другие награды главы города вручили Виктору Наумову и Валентине Антоновой.

Как отмечает пресс-служба мэрии, решение о награждении было принято депутатами Горсовета единогласно. Виктор Филиппович Наумов 58 лет проработал на Красноярском комбайновом заводе, а Валентина Степановна Антонова была главным инженером только что открывшегося в городе телерадиоцентра, сейчас она возглавляет общественную организацию «Блокадник».

Мэр Красноярска Сергей Еремин обратил внимание на то, что Валентина Антонова стала первой женщиной, которой с 1978 года присуждено звание Почетного жителя Красноярска.

Также медалью Андрея Дубенского наградили генерального директора завода «Красцветмет» Михаила Дягилева, а медалью Командора Резанова – хоккеиста Сергея Ломанова-младшего и заслуженную артистку Российской Федерации, руководителя Красноярского международного фестиваля камерной музыки «Азия-Сибирь-Европа» Ларису Маркосьян. Эти награды были учреждены в 2021 году.