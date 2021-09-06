«Меньше фуршета и больше шоу», — определена дата проведения «Человека года-2021»

Оргкомитет «Человека года-2021» в Красноярске начал серию встреч с представителями красноярского бизнеса в преддверии запуска номинирования и продажи соучредительных и партнерских пакетов премии.

Первая встреча состоялась в ресторане Rasputin, который является неизменным партнером премии на протяжении многих лет. Именно здесь была названа дата проведения церемонии — 9 декабря.

Организаторы заявили, что будет серьезно изменен формат проведения церемонии, также преобразования коснутся номинирования. Однако неизменной останется независимость премии и выбор победителя составами жюри. Как и в предыдущие годы, лидера главной надотраслевой премии представит редакция издания «Деловой квартал».

Мы планируем собрать на церемонии около 1000 гостей. Если в двух словах, то будет меньше фуршета, и больше шоу. Хотим, чтобы представление на сцене было максимально запоминающимся», — отметила Юлия Чанчикова, главный редактор издания «Деловой квартал» в Красноярске.

Напомним, в этом году премия состоится в 12 раз. В 2020 году организаторы не отказались от ее проведения, несмотря на «вторую волну» коронакризиса, но провели церемонию в формате видеотрансляции.

Отметим, оргкомитет проведет еще несколько встреч с партнерами издания в ближайшее время.