Советский район признан самым благоустроенным в Красноярске

В мэрии подвели итоги ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район». Его победителем конкурсная комиссия признала Советский, вторым стал Октябрьский район, третьим – Ленинский.

Отметим, что призовые места означают не только почет, но и денежную награду. Деньги, которые получает район (в виде целевого гранта) направляются на благоустройство общественных пространств. Победители индивидуальных номинаций могут потратить премию на любые цели, кроме коммерческих. Как правила, авторы лучших дворов, цветников и палисадников тратят эти деньги на закупку новых цветов, саженцев и малых архитектурных форм.

Представители Советского района заняли первое место в номинациях «Самая динамично меняющаяся улица частного сектора» и «Самые активные жители», второе место в номинации «лучший палисадник частного сектора», а дворник Анатолий Убиенных, обслуживающий территорию дома №19а на ул. Партизана Железняка, стал третьим в номинации «Лучший дворник».