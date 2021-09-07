Минусинский помидор стал самым крупным в России

Помидор-рекордсмен, выращенный жительницей Минусинска Натальей Щербининой, признан самым большим томатом в России, вес плода – 2 килограмма 270 граммов.

Международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд» признало «щербининский помидор» самым большим, сообщает администрация города. Ранее он стал победителем номинации «Минусинский чемпион-2021» на традиционном ежегодном празднике «День минусинского помидора». За томат-рекордсмен Наталья Щербинина получила в подарок автомобиль Lada Granta.

Отметим, что это еще и абсолютный рекорд за все время проведения «минусинской томателлы». Предыдущий чемпион – 2 килограмма 146 граммов – был выращен в 2011 году. «День минусинского помидора» проводится с 2004 года.

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