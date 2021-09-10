Красноярских предпринимателей зовут на бизнес-миссию
В планах два города, поездки в которые состоятся в октябре. Программы миссий включают множество мероприятий, призванных помочь в налаживании контактов с местным бизнесом.
В октябре 2021 года красноярские предприниматели смогут поучаствовать в двух бизнес-миссиях — в Краснодар и Тюмень, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».
Поездка в Тюменскую область состоится с 19 по 21 октября, а в Краснодарский край — с 13 по 15 октября. Все организационные расходы (аренда залов для проведения рабочих встреч, организация презентации, переговоров, внутренний трансфер) «Мой бизнес» берет на себя.
В программе пребывания:
- биржа деловых контактов с представителями местного бизнеса;
- деловые переговоры;
- встречи с официальными лицами;
- посещение предприятий по интересам участников делегации;
- презентация участниками своих товаров и услуг.
Для каждого участника красноярских делегаций будет сформирована B2B-программа, подобраны потенциальные партнеры, составлен график индивидуальных встреч», — говорят в «Моем бизнесе».
Желающим принять участие в этих бизнес-миссиях нужно до 20 сентября 2021 года зарегистрироваться на сайте центра (в разделе «Календарь событий»), либо по телефону 8 800 234 0 124, либо написав на vopros@mb24.ru.