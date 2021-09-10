Красноярских предпринимателей зовут на бизнес-миссию

В планах два города, поездки в которые состоятся в октябре. Программы миссий включают множество мероприятий, призванных помочь в налаживании контактов с местным бизнесом.

В октябре 2021 года красноярские предприниматели смогут поучаствовать в двух бизнес-миссиях — в Краснодар и Тюмень, сообщает пресс-служба центра «Мой бизнес».

Поездка в Тюменскую область состоится с 19 по 21 октября, а в Краснодарский край — с 13 по 15 октября. Все организационные расходы (аренда залов для проведения рабочих встреч, организация презентации, переговоров, внутренний трансфер) «Мой бизнес» берет на себя.

В программе пребывания:

биржа деловых контактов с представителями местного бизнеса;

деловые переговоры;

встречи с официальными лицами;

посещение предприятий по интересам участников делегации;

презентация участниками своих товаров и услуг.

Для каждого участника красноярских делегаций будет сформирована B2B-программа, подобраны потенциальные партнеры, составлен график индивидуальных встреч», — говорят в «Моем бизнесе».