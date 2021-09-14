Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной

Администрация Красноярска выставила на продажу участок в историческом центре города, где планировалось строительство двух небоскребов.

Участок находится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Землю удалось вернуть в собственность города по решению Арбитражного суда. Застройщик получил этот участок в начале 2000-х. Компания «Диалектика» намеривалась возвести в этом месте жилой комплекс «Штерн-Хаус» из двух башен-близнецоы высотой 33 этажа. Разрешение на строительство было получено в 2008 году и несколько раз продлевалось. В 2020 году все сроки аренды истекли. Объект так и не появился.

Вот так должны были выглядеть непостроенные башни-близнецы

Начиная с 2019 года мэрия возвращала землю через суд и наконец вернула участок в престижном месте. Теперь он вновь выставлен на торги. Площадь участка составляет 48,4 тыс. кв. м., есть незавершенный объект. Стартовая цена составляет 288,9 млн рублей.

Добавим, земля в историческом центре предназначена для строительства многоэтажки. Есть ряд ограничений использования. Торги назначены на 1 октября, заявки от претендентов принимаются до 27 сентября.