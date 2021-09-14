Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.09
72,71
85,98
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной

Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной
Иллюстрация: Yandex

Администрация Красноярска выставила на продажу участок в историческом центре города, где планировалось строительство двух небоскребов.

#НОВОСТИ

Участок находится на пересечении улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Землю удалось вернуть в собственность города по решению Арбитражного суда. Застройщик получил этот участок в начале 2000-х. Компания «Диалектика» намеривалась возвести в этом месте жилой комплекс «Штерн-Хаус» из двух башен-близнецоы высотой 33 этажа. Разрешение на  строительство было получено в 2008 году и несколько раз продлевалось. В 2020 году все сроки аренды истекли. Объект так и не появился.

Мэрия продает участок под башни-близнецы возле набережной 1

Вот так должны были выглядеть непостроенные башни-близнецы

Начиная с 2019 года мэрия возвращала землю через суд и наконец вернула участок в престижном месте. Теперь он вновь выставлен на торги. Площадь участка составляет 48,4 тыс. кв. м., есть незавершенный объект. Стартовая цена составляет 288,9 млн рублей.

Добавим, земля в историческом центре  предназначена для строительства многоэтажки. Есть ряд ограничений использования. Торги назначены на 1 октября, заявки от претендентов принимаются до 27 сентября.

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Архив журнала «Деловой квартал»-КрасноярскАрхив журнала «Деловой квартал»-Красноярск
  • Pizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта МираPizza Rosso в Красноярске съехала с проспекта Мира
  • Кухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в РоссииКухню двух красноярских ресторанов назвали одной из интереснейших в России
  • Красноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимостиКрасноярск занял второе место по росту цен загородной недвижимости
  • Красноярск ожидает холодная и дождливая неделяКрасноярск ожидает холодная и дождливая неделя
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.