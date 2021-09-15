Партия «Новые люди»: качество школьного питания можно повысить без увеличения цены обедов

Можно ли сделать вкусный обед за 90 рублей? Новые люди провели гастрономический эксперимент с приготовлением школьных обедов профессиональными поварами.

Аргумент о том, что низкое качество школьного питания в Красноярске объясняется его недостаточной ценой, был опровергнут. Как оказалось, все дело в подходе к готовке.

В Красноярске, по инициативе партии «Новые люди», провели эксперимент со школьным питанием. Повара городских кафе и ресторанов приготовили комплексные обеды в рамках цикличного меню, утвержденного Роспотребнадзором для школ.

Цель эксперимента была в том, чтобы доказать, что даже при существующей цене школьного обеда, его можно сделать качественным, полноценным и вкусным», — говорит кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Красноярского края от «Новых людей» Иван Коростелев.

О проблемах в сфере школьного питания Красноярска говорят довольно давно. И основная из них состоит в том, что дети зачастую отказываются есть приготовленное для них в школьных столовых.

Готовые обеды, оплаченные родителями, остаются на столах, а дети перебиваются снэками, чипсами, бутербродами и тому подобным. В результате такого питания школьники мало того, что остаются полуголодными, но и не получают необходимого количества витаминов и микроэлементов, что ведет к переутомлению и истощению – как физическому, так и умственному», — рассказывает Ольга Рычкова, также баллотирующаяся в Госдуму и Заксобрание от «Новых людей».

Такое положение стало следствием «реформы» городской системы школьного питания, в результате которой муниципальное предприятие «Школьный комбинат питания» было обанкрочено, а ему на смену пришли коммерческие предприятия.

Задача любого бизнеса – получать прибыль. Этим они и занялись. Принеся в жертву качество и безопасность, частники экономили во всем, что привело к массовому отравлению в феврале 2021 года, когда пострадало около сотни детей. После, летом, это повторилось в школьных лагерях», — говорит Коростелев.

По словам кандидата в депутаты, основным аргументом, которым прикрываются бизнесмены (да и власти), является то, что заложенная сейчас цена школьного обеда, а это 98 рублей 32 копейки, не позволяет делать их полноценными и вкусными.

Опровергнуть это утверждение «Новые люди» и решили экспериментально, предложив поварам различных заведений Красноярска приготовить, в рамках заявленного бюджета, комплексный обед из витаминного салата, супа, горячего и компота, который удовлетворял бы требованиям Роспотребнадзора.

Главными экспертами выступили сами дети и их родители.

Моя дочь и дома-то ест не очень охотно, а в школе и подавно. Но тут она, не противясь, съела все и осталась довольна», — говорит Елена Жданова, мама одной из участниц эксперимента.

При этом все дети были единодушны: то, что предлагают сегодня в школах, им не нравится, а приготовленное в ходе эксперимента они с удовольствием ели бы каждый день.

Эксперимент наглядно показал, что главным в организации школьного питания является не цена, а подход к нему тех, кто готовит. Сегодня это мало того, что бизнес, так еще и бесконтрольный», — говорит Коростелев.

Чтобы исправить ситуацию, Коростелев предлагает отказаться от действующей схемы и вернуть централизованный подход — иными словами, возродить «Школьный комбинат питания». Но с одной ремаркой: нужна строжайшая и скрупулезнейшая ревизия всех процессов этого предприятия — от производственных до управленческих.

На момент работы комбината, эти процессы были неэффективны, из-за чего предприятие постоянно несло убытки, которые ложились на плечи бюджета. Плюс к этому, не было совершенно никакого контроля – все было подчинено воле завпроизводства. В результате так называемое цикличное меню, которое утвердил Роспотребнадзор, игнорировалось, руководствовались же тем, что есть на складе и задачей как можно больше положить в свой карман», — говорит Коростелев.

О необходимости контроля говорит и Ольга Рычкова. В качестве одного из инструментов его, по ее мнению, должны стать родители, поскольку они больше всех заинтересованы в том, чтобы питание детей было вкусным и качественным.

Мы предлагаем создавать при школах родительские комитеты, которые будут согласовывать меню и контролировать следование ему. Также на кухнях можно установить видеокамеры, с помощью которых родители в любой момент в режиме реального времени могли бы наблюдать за процессами, там происходящими», — говорит она.

Внедрение этих новшеств, по мнению «Новых людей», поможет свести на нет хищения в системе школьного питания и повысить его качество, от которого напрямую зависят успеваемость детей и их здоровье.