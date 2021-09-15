Сезон культурных событий в Красноярске стартовал открытием международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа». XIX фестиваль ждали с нетерпением.

В прошлом 2020 году из-за пандемии коронавируса фестиваль был отменен. И организаторы сделали все, чтобы восполнить пробел сторицей и подарить красноярцам настоящий праздник искусства.

Фестиваль «Азия — Сибирь — Европа» — культурный мегапроект.

— Красноярск выступает территорией творческого взаимодействия сибирских музыкантов с исполнителями мирового масштаба. Ежегодно событие собирает музыкантов из разных уголков земного шара, знакомит красноярцев со звучанием экзотических инструментов, готовит сюрпризы и музыкальные премьеры. «Азия — Сибирь — Европа» проходит под патронатом главы Красноярска Сергея Ерёмина и при поддержке швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция». На открытии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Кристина Мартин Ланг и исполняющий обязанности директора постоянного правительства швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в Москве Наталья Ручкина.

Фестиваль по праву стал культурным брендом Красноярска. Он объединяет творческие коллективы, а вместе с этим — культуры и целые народы», — сказал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Несмотря на пандемию COVID-19, концерт-открытие в 2021 году не изменил традициям фестиваля. Вместе с Красноярским камерным оркестром под руководством Михаила Бенюмова на сцену вышли швейцарский дирижер и художественный руководитель оркестра I TEMPI в Базеле Геворк Гарабекян, хедлайнер фестиваля Элиана Бюрки (альпийский горн) и гости из Санкт-Петербурга — Мариинский духовой квинтет.

В программе концерта прозвучала музыка Швейцарии разных эпох. Среди произведений, исполненных этим вечером для красноярской публики, было целых три премьеры. Впервые в нашем городе прозвучали «Летняя пастораль» швейцарско-французского композитора Артюра Онеггера, написанная в 1920 году, и «Адажиетто для струнных» современного композитора Дэвида Хефти. Еще одна премьера была исполнена хедлайнером фестиваля этого года — швейцарской горнисткой Элианой Бюрки. Вместе с фестивальным оркестром она представила «Концерт для альпийского горна» Даниэля Шнидера.

Накануне открытия организаторы фестиваля сделали настоящий подарок красноярцам — уникальный концерт на Столбах. Он состоялся 5 сентября, когда отмечался День Столбов. В национальный парк направились тысячи горожан, где для них были подготовлены различные мероприятия. Основным событием программы стало выступление Красноярского камерного оркестра под управлением Михаила Бенюмова вместе с Элианой Бюрки. Она исполняет композиции собственного сочинения на альпийском горне — национальном швейцарском инструменте длиной 3,7 метра.

Мы с семьей в восторге от концерта в ладонях гор! — поделился впечатлениями Сергей Ерёмин.

В этом году фестиваль проходит в девятнадцатый раз и состоит из 7 концертов, которые проходят в Малом зале филармонии.

По словам директора фестиваля, заслуженной артистки России Ларисы Маркосьян, каждый концертный день отмечен исполнением произведений, никогда прежде не звучавших в нашем городе. Например, в рамках фестиваля состоится мировая премьера — композиция «Слияние» для ситара, табла и струнных, которую французский композитор Николя Дэлег создал специально для фестиваля «Азия — Сибирь — Европа».

Ее можно услышать на концерте классической индийской музыки в исполнении Нихара Мехта, Николя Дэлега и Игоря Полесицкого.

Концерт-закрытие станет настоящим сюрпризом для красноярских слушателей: Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова исполнит произведения из немого кинематографа Чарли Чаплина — «Малыш» и «Собачья жизнь».