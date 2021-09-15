Аркадий Цукер приглашает предпринимателей прокачать эффективное бизнес-мышление

В Красноярске впервые состоится пятидневная выездная Школа мышления Аркадия Цукера.

Аркадий Цукер — научный руководитель и ведущий Школы мышления, автор и ведущий цикла тренингов «Эффективное бизнес мышление» и «Мышление в ситуации неопределённости», бизнес-тренер, консультант по стратегическому мышлению ряда крупных российских и международных компаний, управляющий партнёр Центра стратегического консалтинга. Он не раз приезжал в Красноярск с на однодневные треки, однако масштабное пятидневное погружение пройдет впервые.

Когда!

С 28 сентября по 2 октября

Где?

База отдыха «Мана»

Что будет:

90% практики, 10% теории

5 видов мышления за 5 дней (критическое, алгоритмическое, системное, креативное, рефлексивное)

8,5 часов работы с мышлением в день

более 40 часов в режиме креатива

Для кого

Школа мышления Аркадия Цукера отличается еще и тем, что в ней участвует разновозрастная и разносоциальная аудитория. Именно этот подход обеспечивает общий результат и инсайты каждого. Поэтому в одной группе могут оказаться студент и топ-менеджер и каждый получит свой объем пользы.

Подробная программа здесь: https://tsuker.pro/shkola_myshleniya

По организационным вопросам в Красноярске:

+79029407209, Светлана Тетерина

+79509994121, Лада Баженова