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Аркадий Цукер приглашает предпринимателей прокачать эффективное бизнес-мышление

Аркадий Цукер приглашает предпринимателей прокачать эффективное бизнес-мышление
Иллюстрация: tsuker.pro

В Красноярске впервые состоится пятидневная выездная Школа мышления Аркадия Цукера.

#НОВОСТИ

Аркадий Цукер — научный руководитель и ведущий Школы мышления, автор и ведущий цикла тренингов «Эффективное бизнес мышление» и «Мышление в ситуации неопределённости», бизнес-тренер, консультант по стратегическому мышлению ряда крупных российских и международных компаний, управляющий партнёр Центра стратегического консалтинга. Он не раз приезжал в Красноярск с на однодневные треки, однако масштабное пятидневное погружение пройдет впервые.

Когда!

С 28 сентября по 2 октября

Где?

База отдыха «Мана»

Что будет:

  • 90% практики, 10% теории
  • 5 видов мышления за 5 дней (критическое, алгоритмическое, системное, креативное, рефлексивное)
  • 8,5 часов работы с мышлением в день
  • более 40 часов в режиме креатива

Для кого

Школа мышления Аркадия Цукера отличается еще и тем, что в ней участвует разновозрастная и разносоциальная аудитория. Именно этот подход обеспечивает общий результат и инсайты каждого. Поэтому в одной группе могут оказаться студент и топ-менеджер и каждый получит свой объем пользы.

Подробная программа здесь: https://tsuker.pro/shkola_myshleniya

По организационным вопросам в Красноярске:

+79029407209, Светлана Тетерина

+79509994121, Лада Баженова

 

Автор: Петр Савельев
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