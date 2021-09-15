В Красноярске задержали вербовщиков в террористы

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали двух вербовщиков в ряды террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Ими оказались граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона.

Сотрудники ФСБ рассказали, что они прибыли в Красноярск для проведения работы по распространению террористической идеологии.

Их уже заключили под стражу и возбудили против них уголовные дела

В августе ФСБ задержала 31 члена «Катиба Таухид валь-Джихад». Спецоперация проводилась в Москве, Якутске, Красноярске, Канске и Новосибирской области.

За последние два года силовики предотвратили около 80 терактов. Чаще всего их планируют исламисты, а география затрагивает европейскую часть России.

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