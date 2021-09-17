Алексей Петров: мы строим новое правобережье

ЖК «Апрелевка» — новый подход к формированию городской среды. Компания «СЗ Этажи» поставила перед собой амбициозную задачу — преображение районов города, никогда раньше не славившиеся благоустройством

По сути, на наших глазах строится Новое Правобережье Красноярска. Сейчас уже сдается третья очередь жилого комплекса.

Жилая среда

По словам Алексея Петрова, генерального директора ООО «СЗ Этажи», современная ткань города не должна перегружаться точечной жилой застройкой. Время таких проектов безвозвратно ушло.

Считаю, необходимо полностью отказаться от точечной застройки. Создать по-настоящему комфортный жилой комплекс со своей средой можно только на территории от 3 га и выше. Отдельные дома на небольших участках уже не настолько привлекательны для покупателей, так как, даже закрыв двор, вы не создадите среду. У людей не будет «буфера» между домом и городом, — рассказывает Алексей Петров.

Помимо точечной застройки есть еще и проблема «каменных джунглей». Я имею в виду те новые жилые микрорайоны, где дома построены чуть ли не впритык.

— Это агрессивная и не комфортная для человека среда. Почему строят плотно — понятно. В Красноярске дефицит земли под застройку. И хочется максимально «эффективно» использовать каждый метр. Но это порочный принцип, потому что такое жилье в долгосрочной перспективе создает многочисленные проблемы — инфраструктурные и логистические. Но самое главное, «каменные джунгли» разобщают, а не объе-диняют людей, нивелируют само понятие «добрососедство». Мы проектируем свои жилые комплексы со средней интенсивностью застройки. Это позволяет создать комфортные дворы и благоприятную атмосферу.

Время новых строителей

То есть застройщик — это не просто тот, кто строит квадратные метры: его значение в жизни города и ответственность перед горожанами значительно больше?

— Современный застройщик должен понимать, что он отвечает за то, что создал, за качество жизни людей, которые ему поверили и купили квартиру. По сути, мы «продюсируем» позитивные сценарии жизни многих семей. И именно в этом сегодня значимость и даже миссия нашей деятельности.

На круглом столе «Делового квартала» вы заметили, что в Красноярске застройщиков не любят, воспринимают отрасль со знаком минус.

— Думаю, что в какой-то степени люди имеют право на подобное суждение, потому что в городе много агрессивной жилой застройки. И подход «продал квартиру, а там живите, как хотите» до сих пор превалирует. Скорее, «продюсерское» отношение, желание создавать среду для жизни — исключение. Такие примеры есть, но их немного.

Как можно изменить эту ситуацию, на ваш взгляд?

— Костяк отрасли сформировался давно и практически не менялся на протяжении 20 лет. Считаю, что просто необходимо появление новых молодых специалистов в строительных компаниях. Должны прийти люди с новым мировоззрением, с более актуальной идеологией формирования городской среды. Нельзя стоять на месте. Нужно постоянно учиться, развиваться, «насматривать» современные подходы, перенимать опыт других городов. Только так мы сможем сделать собственный город современнее и лучше.

Яркая и стремительная «Апрелевка»

«Апрелевка» — тот самый новый подход, о котором вы говорите? Какие современные тренды отражены в вашем жилом районе?

— Начнем с миссии жилого комплекса. Мы создаем новое пространство для комфортной жизни в районе, который изначально не был точкой притяжения. И у нас уже получилось превратить «Апрелевку» в новое благоустроенное пространство на карте Красноярска. Мы создаем наш большой проект на территории, которая изначально предназначалась под складские помещения. Со временем необходимость в них отпала, и образовалось неухоженное, необжитое пространство. Такое серое пятно: не пригодно ни для жизни, ни для бизнеса.

Мы взялись реновировать это пространство, чтобы придать ему новые смыслы, превратить серое пятно в разноцветную, яркую, радостную «Апрелевку». Были заброшенные склады — выросли жилые дома, благоустроенные дворы, спортивные площадки, парк… В этом есть какой-то высший смысл, который заряжает и вдохновляет нашу команду. Но и это не все, если мы говорим о трендах. Изучив опыт других городов, в первую очередь Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, мы решили, что не только изменим судьбу бывшего складского пространства, но и докажем: доступное жилье может быть комфортным, современным и удобным для жизни. Это же не просто некий промежуток между съемной квартирой и домом мечты.

Это наша жизнь. Именно в эти квартиры заселяются молодые семьи, у них рождаются дети. И они не должны жить надеждами, что когда-нибудь появится квартира мечты, а сейчас нужно потерпеть. Они должны жить с удовольствием здесь и сейчас! В «Апрелевке» много элементов, присущих жилью премиум-класса. Это закрытые дворы с детскими городками, волейбольной площадкой, уличной мебелью, различными объектами благоустройства, озеленением, травмобезопасным покрытием. Оформленные входные группы и в целом интересный, узнаваемый дизайн — жилой комплекс спроектирован в едином стиле. Квартиры жилого комплекса среднегабаритные. «Клетушек» мы не проектируем. Самая небольшая квартира-студия стартует от 35 кв. м.

Однокомнатные — от 42 кв. м. Один из наиболее популярных планировочных вариантов — евротрехкомнатная с двумя спальнями и кухней-гостиной. Фишкой комплекса стало витражное остекление балконов: оно добавляет свет и простор, создает особое солнечное настроение. В «Апрелевке» есть элементы умного дома. Во всех домах установлены системы «Домофон 2.0» — это видеодомофоны, которые помогают следить за безопасностью. А все ворота и двери можно открыть с помощью смартфона. Достаточно установить приложение.

При этом стоимость квартир позволяет воспользоваться льготными ипотечными программами?

— «Апрелевка» сейчас один из самых доступных по цене жилых комплексов в Красноярске. Мы держим ценовой сегмент в 66–75 тыс. руб. за квадратный метр и выходить из него не планируем. Также наш жилой комплекс выбирают за то, что сейчас «Апрелевка» — самый быстрый по скорости строительства ЖК в городе. Такие короткие сроки строительства связаны со стабильным финансированием проекта. Мы заранее проложили все квартальные инженерные сети и отладили работу с подрядчиками. Сейчас мы сдаем дома с опережением на 6 месяцев, но планируем выйти на 9 месяцев.

Комфорт-лайт — впервые в Красноярске

Знаю, что вы на старте нового жилого проекта, который еще публично не презентовался. Раскроете некоторые подробности?

— Действительно, «Апрелевка» — это только начало освоения большой территории правобережья, которая принадлежит нашей компании. Мы намерены развивать Новое Правобережье и дальше. Сейчас находимся в стадии проектирования масштабного жилого района, который не только продолжит подходы, примененные в «Апрелевке»: мы пойдем дальше в создании качественной среды для жизни красноярских семей. Это будет жилье нового для Красноярска формата — комфорт-лайт. В нем будет еще больше элементов премиального уровня — квартиры с террасами, несколько видов отделки, вынесенные кладовки. Зеленый сквер соединит новый район с парком «Сибсталь». Таким образом мы создадим единый зеленый каркас района. Появятся новые прогулочные пешеходные зоны, в закрытых дворах мы добавим интересные спортивные активности и элементы благоустройства. Разумеется, весь большой комплекс выполним в едином архитектурном стиле. Как и в «Апрелевке», организацией порядка в ЖК будет заниматься управляющая компания. Это тоже наш принцип. Несмотря на то что деятельность УК убыточна, мы считаем, что должны собственными силами поддерживать чистоту, порядок и атмосферу добрососедства в наших ЖК.

Правда, что любой житель «Апрелевки» может зайти к вам в кабинет со своим вопросом?

— Правда, однако нашим жителям даже заходить ко мне не надо. Мы общаемся в чатах, в группах «Апрелевки» в соцсетях. Считаю важным напрямую лично общаться с жильцами, спрашивать, что они хотят изменить, оперативно улучшить, если что-то не устраивает. Соцсети позволяют всегда быть в курсе жизни «Апрелевки».

Не планируете переехать сюда и жить в собственном жилом комплексе?

— Я считаю, что это лучшая рекомендация ЖК: мы сами живем в домах, которые строим. И у меня в планах намечен переезд в новый комплекс, который мы сейчас проектируем. Так что строю, как для себя.

Юлия Чанчикова