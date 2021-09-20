Время чистой энергии

Сегодня одним из критериев устойчивого развития компании являются ее экологические показатели. Это международная норма, и крупные компании России тоже пошли по этому пути.

Сегодня неэкологичная компания не может быть успешной. И тренд будет только нарастать.

Для Сибири экология — драматическая тема. В первую очередь потому, что промышленное наследие формировалось в те годы, когда само слово «экология» произносилось редко. Однако отказаться от производств, энергетического комплекса мы не можем. В этой связи приобретают огромное значение компании, которые не оставляют углеродный след и относятся уже к субъектам «зеленой экономики». В Красноярском крае это Богучанская ГЭС. Гидростанция не загрязняет атмосферу и работает на принципах использования возобновляемого источника энергии.

Не оставляя углеродных следов

Необходимость сокращать выбросы СО2 все более очевидна, поэтому нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в Сибири все больше берут на себя ГЭС.

С момента пуска первых агрегатов Богучанская ГЭС произвела уже более 112,6 млрд киловатт-часов электроэнергии. Для Красноярского края это сэкономленные 13,7 млн тонн угля, для экологии региона — 68,6 млн кубометров углекислого газа, не попавшие в атмо-сферу. Работа Богучанской ГЭС уже предотвратила образование 1,5 млн тонн золы — а это по 645 кг на каждый квад-ратный километр площади края.

Только с января по июль 2021 года ГЭС Сибири произвели 73,1 млрд кВт/ч, что на 12,7 % больше, чем за семь месяцев 2020 года. Выработка тепловых электростанций за тот же период снизилась на 4,3 % — до 51,8 млрд кВт/ч. Несмотря на сибирский климат, который, казалось бы, предполагает сжигание топлива как основу всей жизни, тепловые станции производят уже чуть более 40 % потреб-ляемой нами энергии.

Экологично и выгодно

Увеличение выработки чистой электроэнергии напрямую влияет на оздоровление экологической обстановки в регионе и увеличивает конкурентоспособность сибирских предприятий. Ведь энергия, произведенная на ГЭС, существенно дешевле.

В 2021 году произошел пока мало кем замеченный перелом: из-за роста цен на дрова и уголь стоимость отопления частного дома обычной печкой и электробойлером сравнялась. Если дрова каждый год становятся на 10–30 % дороже в зависимости от территории, то тарифы на электроэнергию — лишь на несколько процентов. Движение в этом направлении гораздо быстрее именно в тех регионах, где есть стабильные источники дешевой электроэнергии ГЭС.

Сотрудники ГЭС стоят на переднем крае охраны окружающей среды в Кежемском районе и ведут постоянный контроль за состоянием акватории рядом со станцией.

К сожалению, иногда информацию приходится передавать сотрудникам МЧС. Так было, когда по Ангаре к створу станции течение приносило пятна неф-тепродуктов. Благодаря бдительности энергетиков удалось предотвратить распространение загрязнения и ликвидировать его в кратчайшие сроки», — рассказывает Владислав Кобяков, генеральный директор АО «Богучанская ГЭС».

Сохранить легендарного осетра

С конца июля до середины сентября Богучанская ГЭС второй год подряд организует выпуск в Енисей мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). Выпуск молоди проводился небольшими партиями еженедельно. К новым местам обитания отправятся более 2,7 млн маленьких осетров, что в 12 раз больше, чем во время первой такой акции в августе 2020 года. Подобного по масштабам выпуска за последние годы в Красноярском крае не было.

Весь процесс проходит под наблюдением сотрудников местных управлений Росрыболовства и Росприроднадзора. Места выпуска выбирали ученые: именно они определяли наличие кормовой базы и возможность безопасного роста мальков. По условиям, вес каждого малька в день выпуска составляет не менее грамма, а продолжительность операции по доставке не превышает 12 часов. Процедура проводится таким образом, чтобы не допустить травмирования легенды сибирских рек.

Это наш существенный вклад в реализацию государственной программы увеличения темпов воспроизводства осетра. В ее рамках планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Красной книги», — подчеркивает Владислав Кобяков.

Зеленый Кодинск

Каждый год сотрудники Богучанской ГЭС участвуют в волонтерских экологических акциях на территории, прилегающей к станции, и в Кодинске. В июне 2017 года энергетики вместе с озеленителями разбили клумбу c надписью «40 лет Кодинску» и посадили кусты сирени. В течение нескольких лет сотрудники Богучанской ГЭС, учащиеся и преподаватели Центра дополнительного образования, школьники и другие жители города гидроэнергетиков высаживали декоративные кустарники. Особое внимание уделялось городскому бульвару, где в 2019 году высадили деревья на аллее, получившей название «Бульвар Выпускников». Сейчас там идут благоустроительные работы. На реализацию проекта «Городской бульвар» станция в 2021 году передала городу 5 млн рублей.

В июне 2021 года традиционная акция «оБЕРЕГАй» стала одной из самых масштабных в истории города — участники высадили саженцы сосны на «спортивной аллее», созданной рядом с Кежемской районной больницей в 2018 году при содействии станции. Специалисты лесничества провели для всех участников мастер-класс и объяснили, как посадить дерево правильно, с гарантией его выживания. Для школьников провели акцию с элементами командного соревноавния, где команды состязались в количестве собранного мусора, и интеллектуальную викторину на знание правил экологического туризма.

В июле более 20 сотрудников Богучанской ГЭС приняли участие в волонтерской акции по поддержанию порядка на Аллее славы: обновили клумбы, привели в порядок дорожки и бордюры, восстановили ограждения вокруг декоративных кустов. Сад вокруг аллеи был заложен в 2018 году, когда сотрудники станции высадили более 300 саженцев калины, яблони и хвойных деревьев. Для посадок были выбраны сорта, сочетающие красоту и устойчивость к суровым климатическим условиям Нижнего Приангарья. За декоративными посадками ухаживают все подразделения станции.

Вклад в будущее

Внимательное отношение к природе, привычку к волонтерской работе энергетики воспитывают с детства. В феврале и марте в детских садах, школах и Центре дополнительного образования Кодинска прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню водных ресурсов. Сотрудники Богучанской ГЭС подготовили тематическую онлайн-викторину и организовали творческий конкурс украшений из снега и льда, предоставили учителям и воспитателям методические пособия по проведению занятий и уроков.

В мае на станции прошел День открытых дверей для учеников профильного энергокласса. Школьникам рассказали о работе станции, показали ее основные сооружения и продемонстрировали работу различных узлов и агрегатов на макетах, установленных в музее ГЭС. АО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в формировании образовательного процесса, оснащении учебных классов, проведении учебных занятий, конкурсов технического творчества и других мероприятий.