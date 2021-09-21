Топ-100: лидеры бизнеса

Золотая сотня по итогам 2020 года — десятый по счету рейтинг крупнейших компаний Красноярского края по версии «Делового квартала». Как и ранее, проект стал «гвоздем» главного номера года «ДК».

В рейтинге нашла отражение и тенденция последних нескольких лет — усиление позиций торговых компаний. В сравнении с 2019-м золотая сотня — 2020 немного просела в совокупной выручке и чистой прибыли, а вот совокупные активы ТОП-100 компаний выросли почти на триллион.

Методика рейтинга

В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2021 г. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.

На первом этапе на основе финансовых отчетов компаний, баз данных, публикаций в деловых СМИ мы составили список из 200 компаний — претендентов на место в рейтинге.

На втором этапе данные о компаниях-претендентах были дополнены из базы «СПАРК-Интерфакс».

На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом рейтинга стал список из 100 крупнейших компаний с выручкой по итогам 2020 г. не меньше 3,67 млрд руб.

Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели по компаниям: динамика выручки к 2019 г., чистая прибыль в 2020 г., активы на 01.01.2021 г., организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющая компания); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге.

В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/у — новый участник, не принимавший участия в рейтинге прошлого года.

Н/д — нет данных.

Источники информации: данные годовых (финансовых) отчетов компаний, база «СПАРК-Интерфакс», данные компаний.

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова