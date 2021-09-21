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Топ-100: лидеры бизнеса

Топ-100: лидеры бизнеса
Иллюстрация: коллаж ДК

Золотая сотня по итогам 2020 года — десятый по счету рейтинг крупнейших компаний Красноярского края по версии «Делового квартала». Как и ранее, проект стал «гвоздем» главного номера года «ДК».

#БИЗНЕС

В рейтинге нашла отражение и тенденция последних нескольких лет — усиление позиций торговых компаний. В сравнении с 2019-м золотая сотня — 2020 немного просела в совокупной выручке и чистой прибыли, а вот совокупные активы ТОП-100 компаний выросли почти на триллион.

Топ-100: лидеры бизнеса 1

Методика рейтинга

В рейтинге участвуют предприятия, официально зарегистрированные и действующие на территории Красноярского края на 01.09.2021 г. Для федеральных компаний и холдингов учитывались их филиалы в Красноярском крае.
 
На первом этапе на основе финансовых отчетов компаний, баз данных, публикаций в деловых СМИ мы составили список из 200 компаний — претендентов на место в рейтинге.
 
На втором этапе данные о компаниях-претендентах были дополнены из базы «СПАРК-Интерфакс».
 
На заключительном этапе мы обработали, проанализировали и уточнили полученные данные. Итогом рейтинга стал список из 100 крупнейших компаний с выручкой по итогам 2020 г. не меньше 3,67 млрд руб.
 
Выручка стала основным ранжирующим показателем. Под выручкой понимается объем реализации продукции, товаров, работ, услуг за минусом НДС, акцизов и других обязательных платежей. В рейтинге также были раскрыты дополнительные показатели по компаниям: динамика выручки к 2019 г., чистая прибыль в 2020 г., активы на 01.01.2021 г., организационно-правовая форма, ФИО руководителя (в отдельных случаях указано ФИО исполнительного директора или управляющая компания); год основания (в отдельных случаях указан год первичной регистрации компании), место компании в предыдущем рейтинге. 
 
В дополнительных таблицах собраны и раскрыты следующие показатели: компании-лидеры по уставному капиталу; компании-лидеры по чистой прибыли; топ отраслей по совокупной выручке компаний; компании-лидеры по EBIT.
 
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке. 
Н/у — новый участник, не принимавший участия в рейтинге прошлого года.
Н/д — нет данных.
 
Источники информации: данные годовых (финансовых) отчетов компаний, база «СПАРК-Интерфакс», данные компаний.
 
 
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Топ-100: лидеры бизнеса 7
 
Топ-100: лидеры бизнеса 8
 
Рейтинг подготовила Наталья Повольнова
 
 
Автор: Петр Савельев
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